Kredi çekiminde yeni dönem! Herşey değişti! Hemen onay dönemi!

Sizler de eğer acil paraya ihtiyacınız varsa hemen onay alacağınız bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi son günlerde yapılan kampanyalar ile birlikte daha hızlı ve anında verilmeye başlanmıştır. Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankaların kredi kampanyalarına başvuru yaparak hemen ne kadar onay aldığınız görebilirsiniz. Kredi onayı alabilmeniz için de bazı şartlar vardır.

Bu şartlardan birincisi kredi notu olmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar. Bu kredileri onay almanız için en az 1200 ve üzerinde bir puanımızın olması gerekiyor. Bankalar 1200 ve üzerinde puanı olan ve banka çalışmaları düzgün olan kişilere onay veriyor. Sizler de eğer bu müşteri grubuna derseniz vereceğimiz bankalardan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Aktif Bank hızlı kredi başvurusu

Aktif Bank N-kolay kredi adında bir kredi kampanyası başlattı. 50.000 TL'ye kadar verilen bu kredi kampanyasına SMS ile veya internet sitesine girerek başvuru formunu doldurup kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İşlem yapmak isteyen kişiler özellikle kredi notu yüzünden onay alamıyorsa da bu banka müşterileri kredi veriyor.

TEB Bankası hızlı kredi başvurusu

Aktif Bank sms kredi başvurusu yapmak için KREDİ yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 30 50'ye gönderin. Kredi başvurusu onaylanan kişiler hemen kredilerinde kullanabilirler. Kredi kullanmak için ise bankaya gitmeyeceksiniz. İş veya ev adresinize gelecek banka personeli ile birlikte bu krediniz kullanabilirsiniz.

TEB Bankası üzerinden de hızlı kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Size özel olarak verilen bu kredi kampanyalarında düşük faiz oranları ile birlikte hızlı kredi kullanabilirsiniz. TEB Bankası hızlı kredi başvurusu SMS atarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca bankada müşterisi olan kişilerde mobil uygulaması ve internet bankacılığında girerek buradan da hızlı kredi kullanabilirler.

TEB Bankası sms kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. 10 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna kredi sonucu gelir.

Deniz Bankası kredi başvurusu

Denizbank üzerinden hızlı kredi başvurusu da internet sitesinden ve SMS üzerinden yapılıyor. SMS ile kredi başvurusu yapan kişiler 5 dakikada bu bankadan ne kadar olay alacaklarını görebilirler. 55 bin TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler de mesaj atmak için KREDİM yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı düzgün bir şekilde 32/80 numarasına gönderin. Kredi sonucu onaylı olan kişiler hemen ne kadar onay yazdıklarını mesaj da görürler. Bu onaylı mesaj ile en yakın DenizBank şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz.

Ayrıca internet sitesine girerek de başvuru formunu doldurup işlem yapabiliyorsunuz. Denizbank mobil uygulaması ve internet bankacılığını kullanan kişilerde şubelere gitmeden kredi kullanabiliyorlar.