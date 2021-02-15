Kredi Çekenler Kara Kara Düşünmeye Başladı! Kredi borçlarına erteleme Gelse Bile

Birçok bankanın avantajları paketlerinden yararlanabilir ve ertelemeli olarak kredi çekebilirsiniz.

Bankaların güncellediği bütün oranlar kredi çekmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bankaların yeni duyurduğu faiz oranları, vatandaşın işine yarayacak şekildedir. Hatta bankaların büyük bir çoğunluğu ödeme konusunda da fazlasıyla yardımcı olmuştur. Örneğin bankaların son verdiği bilgilere göre; kredi ödemelerinizi 3 ay ödeme yapmamak kaydıyla çekebilirsiniz. Son zamanlarda kredi çeken vatandaşların, bu yola başvurmasının en büyük sebebi ise; pandemi sürecinde mevcut borçlarını kapatmak için çektiği kredilerdir. Bu nedenle vatandaşlar yeni bir kredi çekmeyi ve bu krediyle borçlarını bir bankada toplamayı daha mantıklı bulmaktadır. Bankaların son yayınladığı faiz oranlarının miktarı ise çok gecikmeden paylaşılmıştır.

Vakıfbank Kredileri

Vakıfbank 3 ay ertelemeli kredi vereceğini açıkladıktan sonra, bu durum vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Vakıfbank’ın kredi seçenekleri ise oldukça çeşitlidir. Banka’nın yayınlamış olduğu kredi tutarları ve ödeme seçenekleri ise şu şekildedir;

Çekebileceğiniz kredinin tutarı; 50.000 TL olarak paylaşılmıştır.

Kredi Vadesi; 36 ay olarak belirlenmiştir.

Aylık Faiz oranları; 1,59 oranındadır.

Aylık Taksit Tutarı; 1,932,78 TL miktarındadır.

Kredi Alma Ücreti; 250,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yıllık belirlenen faiz oranı (efektif); %25, 9408 oranında belirlenmiş ve vatandaşlarla paylaşılmıştır.

TEB Kredi Seçenekleri

Kredinin Türü; TEB Bankasının Kredi Kampanyaları

Toplam kredi miktarı; 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kredinin vade oranı; 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi faiz oranı; 1,45 oranında paylaşılmıştır.

Kredinin aylık taksiti; 376, 13 TL

BSMV de dahil olmak üzere kredinin toplam tahsis miktarı; 52,50 TL

Sigorta miktarı; 596,90 TL

Kredinin yıllık maliyet oranı; 23,4666 olarak vatandaşlarla detaylıca paylaşılmıştır.

tanımasıyla, vatandaşlardan birçok talep gelmeye başlamıştır. TEB bankasının yayımlamış olduğu ödeme seçenekleri ve kredi planlamaları ise, bankanın web sitesinde yayımlanmış ve şu şekilde paylaşılmıştır;

TEB bankasından kredi çektiyseniz, ancak hemen ödeyecek durumunuz yoksa ve maddi imkanlarınız buna müsaade etmiyorsa; bankanın tanıdığı fırsatlar arasında 3 erteleme vardır. Bankanın sağladığı erteleme sayesinde, kredilerinizi daha rahat ve kolay bir şekilde ödemeniz mümkün olacaktır. Çektiğiniz kredilerin erteleme zamanını ise; kaçırmamanız çok önemlidir. Çekeceğiniz krediyi erteleme tarihinizin ise; 30 Haziran 2021 yılı olduğu TEB bankası tarafından verilen bilgiler arasındadır.

ING Bankası Kredi Seçenekleri

ING bankası ertelemeli kredi vereceğini açıkladıktan sonra vatandaştan birçok talep almaya başlamıştır. Düşük faizli ve 3 ay süreli erteleme imkanlarıyla vatandaşa kredi veren ING bankası bilgilerini şu şekilde yayımlamıştır;

Kredinin faiz oranları; %1,54 oranındadır.

Toplam kredi tutarı; 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kredinin toplam geri ödeme ücreti; 13.781,52 TL olarak paylaşılmıştır.

Kredinin toplam tahsis ücreti ise; 50,000 TL olarak bildirilmiştir.

Siz de pandemi döneminde ödemeler konusunda güçlük çektiyseniz, bankaların vatandaşlara sağladığı kolay kredi seçeneklerini inceleyebilir ve bu kredilerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bu kredilerin ödemesini yapmak için ise; size 3 ay zaman verilecektir. Düşük faizli kredi seçenekleri, pandemi süreci içerisinde rahatlamanıza da katkı sağlayacaktır.