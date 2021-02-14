Kredi Çeken ve Kredi Kartı Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Büyük Kolaylık

Kredi borcu olanlar zaman içerisinde sayı bakımından artmaktadır. İnsanlar ekonomik sıkıntılarını genellikle bankalardan kredi temin ederek gidermeye çalışmaktadır. 2020 yılında dünya çapında patlak veren virüs salgını bu durumun değişmesine neden olmamıştır. Aksine başta devlet destekli olan bankalar;

Acil ihtiyaç kredilerinde,

Konut kredilerinde,

Taşıt kredilerinde,

Ticari kredilerde inanılmaz kampanyalar düzenlemiştir.

Kampanyalar kapsamında kredi çekenler maddi genel ihtiyaçlarını bir süre ötelemiş olmaktadır. Buna karşın salgın öncesinde ya da sırasında kredi çekenlerin bir kısmı ödeme sorunu yaşamaya başlamışlardır. Zira salgın devam ettiği için çalışma koşulları hayal edildiği gibi düzene girmiş değildir.

Bankalardan Kredi Çekenler İçin Yeni Açıklamalar Geldi

Bankalar tarafından kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiren yeni açıklamalar yapılmaktadır. Açıklamalarda temel amaç vatandaşların kredi borçlarını daha kolay bir şekilde ödeyebilmeleridir. Kredi borçlarının kolay şekilde ödenebilmesi adına aslında düzenlemeler ilk başta gerçekleşmiştir. Bu kapsamda;

Kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi,

Artan, azalan ya da sabit oranlı ödeme planlarının hazırlanması,

Vade sayısında yükselmeye gidilmesi,

Taksit ödeme başlangıcında erteleme yapılması duruma örnek olarak verilebilmektedir.

Vatandaşlar alınan önlemler kapsamında kredi çekimine kısa süre içerisinde karar vermiştir. Fakat belirtildiği üzere kredi borçları yine de ödenememiştir. Bu neden yüzünden masa başına oturan bankalardan yeni açıklamalar gelmiştir. Siz de kredi borçlarınızı verilecek öneriler kapsamında daha rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz.

Faiz Oranlarında Değişim

Kredi konusunda adım atmayı düşünenler içinhakkında güncellemelere gitmiştir. Ancak bankaların kredi faiz oranları tamamen kendi hizmet politikaları ile alakalı değildir. Çünkü ülkemizde ana para politikaları Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bu da özellikle 2021 yılı içerisinde kredi faiz oranlarının biraz daha yüksek olmasına yol açmaktadır.

Kredi faiz oranlarının yükselmesinden sonra halen avantajlı kredi temini mümkündür. Çünkü bankalar piyasaya toplu nakit sürebilmek adına kredi olanaklarında güncellemeye gitmiştir. Bu sayede olanaklar sadece ödeme sıkıntısı yaşayana verilmemiş olmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olanlar da aktif bir şekilde kredi teminine devam edebilmektedir.

Kredi Borcu Olanlara Ödeme Kolaylığı

Vatandaşlar için kredi borcunu ödeme konusunda pek çok farklı çözüm önerisi sunulmaktadır. Ancak sorunsuz ödemeler için ilk dikkat edilmesi gerekli olan şey ödeme planlarına riayettir. Günümüzde bankalar özel planlamalar gerçekleştirebilmektedir. Bu durum sadece müşterilerin rahat etmesi içindir. Kredi sırasında bireysel müşteri temsilcisi ile;

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

Eşit miktar taksitli,

Serbest ödeme metotlu,

İki ya da üç ayda bir ödeme sistemli planlar hazırlanabilmektedir.

Kişiler bütçelerine göre bir ödeme planı hazırlatmaları halinde ödemelerde sıkıntı çıkmamaktadır. Üstelik artık kredi ödemelerinde 3 ila 6 ay arasında taksit erteleme fırsatı da bulunmaktadır.

Borç Ödemede Zorlananlar İçin Çözüm Önerileri

Verilen fırsatlar kredi borcu olanlara müjde niteliği taşımaktadır. Buna karşın uzun zamandan bu yana borçlarını ödeyemeyen geniş bir kitlenin olduğu da bilinmektedir. Borcu olanlar için de farklı çözüm önerileri sunulmaktadır. Var olan borçların ödenmeye başlaması için;

Yapılandırma fırsatlarından yararlanmak,

Borç kapatma kredisi çekmek,

Borç transfer kredisi başvurusunda bulunmak sunulan öneriler arasındadır.

Sistemlerin kullanılabilirlik durumu hem bankaya hem de kişiye göre değişim gösterebilmektedir. Borcu çok olanlar, kredi notu düşük olanlar ya da bankaların kara listelerinde yer alanlar için imkân şansı daha düşüktür. Ancak yapılandırma hemen herkes tarafından değerlendirilebilmektedir. Siz de bankanız ile görüşerek borçlarınızı yeni faiz oranları üzerinden avantajlı olarak yapılandırabilirsiniz.