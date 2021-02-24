Kredi Çeken Ve Kredi Kartı Borcu Olan Herkese müjde

Ülkemizde yer alan milyonlarca emekli, ihtiyaç sahibi ve özel sektör çalışanı hem geçimini sağlayabilmek hem de zaruri ihtiyaçlarını giderebilmek adına kredi başvurularında bulunmuş ve buna bağlı olarak çalışmalar sürdürmeye başlamıştır. Bazı insanlar ise; bankalardan çıkarttırdığı kredi kartlarını limiti bitecek dereceye kadar kullanmış ve erzaklarını bu şekilde almıştır. Hal böyle olunca borçların ödenmesi ve insanların belini doğrultarak rahat bir nefes alması da günden güne daha zorlaşmaya devam etmiştir.

Bankaların Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlara Tanıdığı Ayrıcalıklar

son zamanlarda merak konusu olmaya devam etmektedir. Milyonlarca insanın borca girmesi ve bu borçları bir türlü ödeyemiyor oluşu hem devletin hem de bankaların ilgisini çekmiştir. Devlet, ihtiyaç sahibi olan insanlara bazı yardımlar yapıyor olsa da herkese bu yardımları yapabilmesi maalesef mümkün değildir.

Söz konusu yardım kampanyalarından yararlanamayan vatandaşların büyük bir kısmı ise; kredi çekmeye ve bu kredileri kullanarak geçimini sağlamaya karar vermiştir. Kredi çeken insanların büyük bir kesimi ücretsiz izine ayrılan ya da iş yeri kapatılan restoran, kafe ve eğlence merkezi sahipleri olduğu için; pandemi sürecinin bitmemesinden dolayı mevcut borçlarını kapatabilmesi de mümkün olmamıştır. Bankalar ise konuya ilişkin bazı çalışmalar yaparak vatandaşın borcunu ödeyebilmesine yardımcı olmuştur.

Borçların Kapanması İçin Yapılması Gerekenler

Borçların kapanması için yapılması gerekenler bankalar tarafından şu şekilde belirtilmiştir;

Bankaların ile görüşerek , faiz oranlarınız %20 sınırını aştığı zamanlarda kullanılmış olan taksitleriniz gelen ödemeleri ve hala devam etmekte olan kredileri anlayabilirsiniz. Aylık taksit miktarları bütçesine göre yüksek olan kişiler borcunu ödeyemediklerini de belirtmiştir. Bu nedenle kredinizi aldığınız bankayla iletişime geçebilir ve krediyi ödediğiniz takdirde ay sonuna kadar geçiminizi sağlayamadığınızı belirtebilirsiniz.

Yapılandırma fırsatlarından faydalanarak borçlarınızı ödemenizin daha kolay bir hale geleceği verilen bilgiler arasındadır. Yapılandırma faizleri önceki dönemlerde çok yüksek tutarlarda olsa da şimdilerde %1,5 gibi asgari bir tutara da indirilmiştir. Siz de yapılandırma yönetimden faydalanabilir ve aylık olarak ödeyeceğiniz taksit tutarını daha aşağılara çekebilirsiniz. Bu yaptırımı uygulamak için ise; kredi aldığınız bankayla mutlaka iletişim kurmanız gerekmektedir. Bankanın bu yaptırımı uygun görmemesi söz konusu olduğunda ise; kendinize başka çözümler aramanız ve başka bir yöntemle borçlarınızı ödemeniz gerekmektedir.