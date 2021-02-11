Kredi Çekemeyenlere, İcralık ve Kara Listede Olanlara Tek Seferlik Kredi Verilecek

İcra takibinde olan vatandaşların sayısı son bir yıl içerisinde ciddi şekilde artış göstermiştir. Vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarının giderilmesi için kredilere başvurmaktadır. Ancak gerek salgın öncesinde gerekse sırasında alınan krediler ödeme sorununa neden olmuştur.

Salgının devam etmesi,

İşsizliğin sürmesi,

Ekonomik girdilerin düzelmemesi yüzünden kredi ödemelerinde aksamalara neden olmaktadır.

Kredi ödemelerini yapamayan vatandaşlar için bankalar icra takibini başlatmışlardır. İcra takibine başlayan bankalar vatandaşların itirazına karşın yeni bir erteleme yoluna gitmemiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen açıklamalar sayesinde bankalarla icralık olanlar yeni bir avantaj elde etmişlerdir.

2021 Yılı İcralık Olanlara Fırsat Yılı Oldu!

2021 yılı içerisinde avukatlık ve icralık olanlar borçlarını ödeyebilmek adına farklı şanslara sahiplerdir. Öncelikle bu tür borçların ödenebilmesi için;

Borç kapatma kredileri,

Borç transfer kredileri çekilebilmektedir.

Ancak iki kredi başlığının da özel şartları bulunmaktadır. Bu nedene bağlı olarak her icralık ya da avukatlık olana bahsedilen kredilere sahip olamamaktadır.

Vatandaşlara müjde niteliği taşıyan haber geçtiğimiz günlerde verilmiştir. Bu kapsamda avukatlık ve icralık olanlar için tek kereye mahsus kredi imkânı sağlanmıştır. Başta esnaf olmak üzere kredile kullanım alanı da bir hayli geniş tutulmuştur. Böylelikle bireylerin gerek avukatlara gerekse bankalara olan borçlarının ödenmesi beklenmektedir.

Tek Seferlik Kredi Verilecek

Acil nakit ihtiyaçlarını gideren krediler gerek kamu bankalarından gerekse özel bankalardan temin edilebilmektedir. Ancak bahsi geçen kredi tek kereye mahsustur. Kredinin oldukça avantajlı olması yüzünden bir kez daha alınması mümkün olmamaktadır. Kredinin faiz oranlarının düşük olması da dikkatleri üzerine çekmektedir.

Banka şubelerinden,

Mobil bankacılık işlemlerinden,

İnternet bankacılığından,

Müşteri hizmetlerinden başvurularını gönderebilmektedir.

Kredi temini için vatandaşların zaman kaybetmeden başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Başvurular farklı şekillerde yapılabilmektedir burada asıl konu şahsi olarak hareket edilmesidir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler;

Başvuruları yapanların işlemleri kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşların borç ödemeleri de faiz sorunu olmadan tamamlanmış olacaktır. Ancak kredi başvurularında her bankada değil sadece ismi verilecek bankalarda imkân sağlanacaktır.

Hangi Bankalardan Tek Seferlik Kredi Alınabilecek?

Resmi internet siteleri tek seferlik kredi veren bankaların isimlerinin netleşmesini sağlamıştır. Her banka internet sitesi üzerinden duyurularını gerçekleştirmiştir. Buna göre şu an için kredi verdiği kesin olan bankalar;

Ziraat Bankası,

Yapı Kredi Bankası,

Aktif Bank,

TEB,

Garanti Bankası,

ING Bank şeklindedir.

Bankalarda kredi isimleri birbirinden farklı olabilmektedir. Kimi banka doğrudan borç transfer ya da borç kapama kredisi olarak tanımlanmaktadır. Bazılarında ise kredi isimleri avukatlık olanlara özel olarak tanımlanmaktadır. Siz de bankalarla görüşme sağlayarak hem kredi isimlerini hem de kredi avantajlarını net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kredi temin eden vatandaşlar bu sayede salgın kapsamında borçlarını gidermiş olacaklardır.

Kredi Notları Yükselecek

Bankalardan kredi çekme şartlarından biri olarak kredi notu gösterilmektedir. Kredi notları düşük olan vatandaşlar;

İstedikleri miktarda kredi çekmede,

Kredi kartı temininde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Bahsedilen kredi kampanyaları açıklandığı üzere icralık ve avukatlık olan borçların ödenmesi anlamına gelmektedir. bu durum bir nevi yapılandırma olarak da tanımlanmaktadır. Yapılandırılmış olan borçları verilen taksitlere uygun şekilde ödeyenler için kredi notu yükselmiş olmaktadır.

Kredi notunun yükselmesi salgın çerçevesinde yeni kredilerin çekilebilmesi de demektir. Ayrıca kredi notları sadece bireysel olarak da düşünülmemelidir. Açıklandığı üzere esnaflar da salgın döneminde maddi sıkıntı yaşamaktadır. Yaşanan sıkıntılar tek kerelik krediler ile giderilebileceklerdir. Bu da otomatik olarak esnafların rahatlaması anlamına gelmektedir.