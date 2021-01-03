Kredi çekemeyen emekliye müjde geldi! Emeklilere Hızlı Kredi dönemi

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler eğer bankalardan kredi onayı alamıyorsa vereceğimiz bankalar üzerinden şartlara uygun olması durumunda 100 bin TL'ye kadar sadece kimlikle kredi kullanabilecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler kredi notu düşük olsa bile bu bankalardan onay alabilirler. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde size uygun olarak faiz oranlarından yararlanabilir ve 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilerin en fazla 75 yaşına kadar olmaları durumunda kredi başvurusu yapacaklarını söyleyebiliriz. Şimdi şartları uygun olmanız durumunda hangi bankalar üzerinden kredi alabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

Şekerbank emekli kredisi başvurusu

Emekliye Müjdeli Haber Şekerbank'tan geldi. 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi notu düşük olsa bile Şekerbank ihtiyaç kredisi alabilir. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu

Bankaya maaş taşımanız durumunda kredi notunuz düşük olsa bile banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi verecektir. Emekli olan kişiler kullandıkları bu krediler de diğer bankadaki olan borçlarımı da kapatabiliyor. Özellikle kredi kartı borçlarımız varsa bankadan kredi olarak tek bir yere ödeme kolaylığı da sağlayabilirsiniz. Şekerbank emekli maaşını taşıdıktan sonra müşterilerine ayrıca 1500 TL'ye kadar da promosyon vermektedir.

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı emeklilerin ilk tercih edecekleri bankalardan birisi oluyor. Bu yüzden banka emekli kredilerinde de çeşitli kampanyalar yapmaktadır. 100.000 TL'ye kadar verilen emeklilere bu kredi kampanyasında kredi notunu düşük olması sorun değildir. Bankaya maaş taşıması yaptıktan hemen sonra kredinizi kullanabilir, onaylanan krediyi de anında hesabınıza atabilirsiniz. Emekli olan kişiler düşük faiz oranları ile birlikte 100.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsa da bankaya ipotek vererek ipotek karşılığı kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı eğer bu bankadan alıyorsanız şubelere gitmeden de internet bankacılığı üzerinden Online olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Bankalardan icralık veya avukatlık olmanız durumunda bu borçları kapattıktan hemen sonra da Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alabiliyorsunuz.