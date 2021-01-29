Kredi Borcu Olanların Borçlarının Hepsi Kapanacak! Bankalar Duyurdu!

Bankalar hem bu neden yüzünden hem de yeni kredi olanakları ile ekonomik istikrarı sağlamak için;

Borçlarda erteleme,

Uygun kredi kampanyaları,

Düşük faiz oranları gibi yeni kampanyalara imzalarını atmıştır.

Uygulanan kampanyalardan yüz binlerce vatandaşın yararlandığının altı çizilmektedir. Ancak kampanyalar kredi borcunu ödemede sıkıntı yaşayanlar için yeterli gelmemiştir. Bu da bankaların farklı politikalar yürütmelerini sağlamıştır. Bundan sonra gerekli olan şartlara uygun olan vatandaşların kredi borçlarının silinmesi mümkün olacaktır.

Kredi Borçları Silinecek

Açıklanan kredi borçlarının silinmesi durumu sadece çalışanları alakadar etmemektedir. Bankalara borcu olan;

Esnaflar,

İş adamları,

Sanayiciler de bulunmaktadır.

Üstelik ticari olarak temin edilen kredilerin büyük bölümü bireysel kredilerden daha yüksek rakamlardan verilmektedir. Bu nedenler yüzünden kredi ödemelerinde borçların silinmesi demek genel bir rahatlık demektir. Ancak borçların silinmesi var olan borçların ödenmemesi olarak anlaşılmamalıdır.

Vatandaş kredi borçlarının silinmesi ile yeni bir yapılandırma sisteminden istifade edebilir hale getirilecektir. Böylelikle adeta yeniden borçlanmış gibi olunacaktır. Üstelik yeniden borçlanma işlemleri için kredi ödemelerinde erteleme gibi artılar da sunulacaktır. Artılar arasında bankaya göre değişim göstermekle birlikte faiz indirimleri de bulunmaktadır.

Kredi Borcu Olanlar Rahatlayacak

Kredi borçlarını erteleyeceği,

Yapılandırmaya olanak tanıyacağı,

Borç transfer kredileri temin edecekleri yönündedir.

Bankalar tarafından bu alanda resmî açıklamalar sıralı olarak gelmeye devam etmektedir. Her bankanın izlediği politika kendi sistemine göre değişim göstermektedir.ın bu neden yüzünden hangi bankaya borcu varsa onun özelliklerini öğrenmeleri istenmektedir. Bu bağlamda gelen açıklamalar bankaların;

Sayılmış olan çözüm önerilerinin tamamı kredi borcu olan vatandaşların rahatlamasını sağlayacaktır. Bu neden yüzünden vatandaşların ödeme konusunda başvurularını iletmeleri beklenmektedir. Ayrıca açıklanan kampanyaların geçerlilik süresi hakkında net veriler bulunmamaktadır. Net tarihler verilmediği için başvuru iletmek isteyenlerin işleri ağırsan almamaları önerilmektedir. Bu sayede başvuru tarihleri de kaçırılmamış olunacaktır.

Borç Kapatma Kredisi Verilecek

Kredi borcu olanlar borç kapatma kredisi sayesinde borçlarından kurtulabilecektir. Bu alanda özellikle Aktif Bank gibi banka isimleri öne çıkmaktadır. Peki bu borç kapatma kredileri tam olarak nedir? Öncelikle kredi yeni olarak tasarlanmamıştır. Bankalar piyasa durumlarına göre bu kredileri uzun zamandan beridir kullanıcılarına sunmaktadır.

Kredi borçları genellikle farklı bankalarda yer almaktadır. Bu da;

Taksit miktarları,

Faiz oranları,

Farklı banka politikaları yüzünden ödemeleri zora sokmaktadır.

Açıklanmış olan borç kapatma sistemi tüm borçların Aktif Bank üzerinde birleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu durumun ödemeler açısından artı sağladığı bir gerçektir. Üstelik tüm borçlar bir bankada olduğunda kredi notları da diğer duruma göre daha az zarar görmektedir.

Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Aktif Bank borç kapatma kredisi artıları kredi talep araştırmalarının başlamasına neden olmuştur. Zira krediyi kullanmak isteyen vatandaşların bireysel şekilde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Normal şartlarda kredi başvuruları banka şubesine giderek ya da online bankacılık işlemlerinden istifade edilerek yapılmaktadır. Fakat Aktif Bank için bu gibi bir durum söz konusu değildir.

Vatandaşların Aktif Bank üzerinden borç kapatma kredisi alabilmeleri için PTT binalarına gitmeleri gerekmektedir. Banka, kredi başvurularını buradan kabul etmektedir. Kimlik belgeleri ile birlikte taleplerini iletenler sonuçları çok beklemeden almaktadır. Kredi teminine onay verilmesi halinde tüm borçlar ödenmiş olacaktır. Aktif Bank ise borçlu olunan tek banka haline gelmektedir.