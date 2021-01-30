Kredi Borcu Olanların Borçları Kapanıyor! Bu bankalar duyurdu! 20 bin TL Paket duyuruldu

Özellikle pandemi döneminin de getirmiş olduğu ekonomik daralmanın ardından kredi çekenlerin sayısında ciddi şekilde artışlar görünmektedir. Bu artışlardan sonra da geri ödemelerde bir hayli zorlanmaya başlayan vatandaşlar, bankalar tarafından ortak hazırlanan borç kapatma kredisi ile rahat bir nefes alacaklardır. Özellikle iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlar, işlerinde daralmaya gidenler ya da çalışamayanlar, nakit geliri azalanlar bu fırsatı değerlendirmek için başvurularını yapmaya başladı. Nakit temini açısından bankalar müşterilerine destek vermeyi sürdürürken yeni çıkan kredi paketleri ile birçok vatandaşın eli rahatlamıştır. Borç kapatma kredisi çekmek isteyen vatandaşların önceden çekilmiş kredilerinin bulunması gerekmektedir.

Borç Kapatma Kredisi İçin Aranan Şartlar

Tüm borçlarını ödemek ve tek bir kuruma borçlu kalmak isteyen vatandaşlar borç kapatma kredisi ile yakından ilgilenmeye başladılar. Buna göre vatandaşların borç kapatma kredisi başvurusu yapabilmeleri için bazı şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartlara sırasıyla bakacak olursak ilk olarak kredi notlarının yüksek olması gerekmektedir. Bunun yanında düzenli bir iş sahibi olması ve diğer bankalarda bulunan borçlarının hacizli olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda bankalar başvuru yapacak kişilerin uygun profillere sahip olmasında borç kapatma kredisi veriyor. Bu şartlar kredinin hangi bankadan çekileceğine göre farklılıkta gösterebilmektedir.

Borç kapatma kredisi kapsamında daha önceden çekilmiş bir krediniz bulunması gerekmektedir. Bu durumda daha önceden çekilen kredinin de borcunun düzenli olarak ödenebiliyor olması ve hacizli olmaması önemli kriterler arasındadır.

Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nereden Yapılır?

İlk olarak borç kapatma kredisinden faydalanabilecek kişiler bunları Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası gibi bankalar aracılığı ile gerçekleştirebilmektedir. Bunun için bu bankalardan herhangi birinin şubesine kimlik kartınız ile birlikte gitmeniz yeterli olacaktır. Bu esnada vatandaşlardan belirli maaş şartları istenmektedir. Buda vatandaşların maaşlarını PTT’ye taşımaları ile gerçekleşmektedir. Bu işlemin ardından gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınızı öğrenmek adına hakkınızda araştırmalara başlanılır.

Bu araştırmalar esnasında çalışan olma, ticaretle uğraşma, sanayici olma, esnaf olma gibi şartlar bulunmamaktadır. Tüm bu meslek grupları krediden yaralanabilecek meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Dilerseniz kredinizi yapılandırma şeklinde de kullanabilir ve buna göre düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Borç kapatma kredisi 20 bin TL’ye kadar limiti bulunan bir kredi paketidir.

Gereken incelemeler yapıldıktan sonra adınıza kredi onayı çıkmasının ardından artık diğer bankalarda ki borçlarınız tek bir noktada toplanmış olacaktır.

Pandemi sebebi ile bu konuda oldukça zorluk içerisinde bulunan vatandaşlar bankaların şubelerinden gerçekleştirebileceği bu işlemler ile anında borç kapatma kredisi için başvuru formunu doldurabilir. Kısa sürede tamamlanan incelemelerin ardından artık borçlarınızı tek bir noktaya ödeme yaparak daha rahat bir nefes alabilirsiniz. Devlet bankaları ile birlikte Garanti bankası ve İş bankası gibi özel bankalarında bu krediye imkan vermesi vatandaşlar açısından oldukça sevinçle karşılandı. Bankalar arasında kredi faiz oranları ve vade seçenekleri değişiklik gösterebilmektedir.