Kredi Borcu Olanların Borçları Kapanıyor! Bankalar Duyurdu! Başvuru Yapanın Borcu Siliniyor!

Kredi borcu olanlar ödeme konusunda da zorluk yaşarken son günlerde gündeme gelen yeni düzenleme planları doğrultusunda borçlarından kurtulabilme şansına sahip oldular. Yargı ve ekonomi de yapılacak olan çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler için iş dünyası, iş adamları ve sanayiciler başta olmak üzere birçok farklı kesimden görüşler düşünceler alındı. Korona virüs salgını sebebiyle birçok insan ekonomik açıdan zorlanırken gündemde olan bu değişiklik ile birlikte kredi borçları silinmesi gündeme geldi. Korona virüs salgınından dolayı ortaya çıkan karantina durumu başta işçiler olmak üzere birçok işveren için de olumsuz sonuçlar meydana getirdi. Zorlukların ve ekonomik problemlerin yavaş yavaş ortadan kaldırılarak alım gücünün yeniden yükseltilmesi için de birçok kesimin borçları hafifletilecek, silinecek veya ertelenecek. Kredi borçlarının silinmesi konusunda ise açıklama yapan bankalar kredi borçları ertelenmesi hususunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İş dünyası, esnaflar, küçük işletmeler gibi ekonomik açıdan büyük önem taşıyan işletmeler için yeni düzenlemelerin getirilmesi konuşuluyor. SGK prim, vergi ödemeleri ve vergi borçları hususunda ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor. Düzenlemelerle birlikte kredi borcu olan kişiler için ödemeleri erteleme şansı doğuyor. Birçok farklı kesimden işçinin ve işverenin görüşlerini dinleyen iktidarın yakın zaman içerisinde bu hususta bir açıklama yapması bekleniyor. Kredi borçlarının ödenmesinin ertelenmesi ile birlikte birçok işçin, işveren, esnaf, sanayici ve firmaların yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Bankalara Kredi Borcu Olanlara Müjdeli Haber Geldi

. Alınan bu haber kapsamında borcu olan kişiler bütün borçlarını tek bir yerde toplayabilecekler. Müjdeli haber Aktif Bank tarafından verildi. Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle birçok kişi ekonomik sorunlarla mücadele ederken bankalara olan borçlarını nasıl ödeyecekleri konusunda da oldukça büyük sıkıntılara girmiştir. Aktif Bank tarafından sunulanile birlikte vatandaşlar bütün borçlarınıüzerinde toplayabilecekler. Farklı bankalardan alınmış olan kredileri tek bir yerde toplayarak kredi puanının daha az zarar görmesi veya olumsuz yönde etkilenmemesi adına güzel bir haber niteliği taşımaktadır.

Ortaya çıkan bu haberlerin ardından birçok vatandaş Aktif Bank’ın sunmuş olduğu borç kapatma kredisi avantajından faydalanmak için başvurularda bulundu. Borç kapatma kredilerine ilgi giderek artmaya başladı. Borç kapatma kredisi başvurusu için insanlar araştırmalar yapmaya başladı. Borç kapatma kredisi başvurusu PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aktif Bank tarafından sunulan bu avantajlı kampanyaya katılmak için PTT üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktif Bank tarafından sunulan bu kampanya doğrultusunda insanlar detayları öğrenmek ve başvuru yapmak için PTT şubelerine gitmektedir. Borç kapatma kredisinden yalnızca emekli vatandaşlar yararlanabilirken Aktif Bank tarafından 10 bin liraya varan krediler verilmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için emekli maaşlarını PTT’ye taşımak zorunda olan vatandaşlar daha sonrasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Verilen krediler vatandaşa 36 ay vadeyle % 2,49 faiz oranıyla sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar PTT şubelerine giderek basit bir işlem doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebilirler. Borç kapatma kredisi başvurusu olumlu sonuçlandığında ise Aktif Bank üzerinden işlemler tamamlanabilir.