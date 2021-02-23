Kredi Borcu Olanlara Müjde! Kredi Sicil Affı Geliyor

Son günlerde gündemde sıklıkla yer alan kredi sicil affı ile ilgili sorular vatandaşlardan gelmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi çekmek istiyor fakat kredi sicilleri yüzünden bankalardan kolay kolay kredi çekemiyorlar. Bu nedenle sicili bozuk olan binlerce kişi kredi sicil affının çıkacağı günü merakla bekliyor. Sicil affı ile ilgili gündemdeki gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında “Sicil affı çıktı mı, 2021’de kredi sicil affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtını arıyor. Bunların yanı sıra yasa çıkarsa kara listeye giren, sicili bozuk ve hacizlik olan kişilerin bu aftan yararlanıp yararlanamayacağı da merak ediliyor. Peki kredi sicil affı ile ilgili gündemde yaşanan son gelişmeler neler?

Koronavirüs salgını başladığından beri vatandaşlar ekonomik olarak zor bir dönemin içine girdiler. İşten çıkarmaların, batmaların, borç açmaların en çok yaşandığı bu süreçte vatandaşlar çareyi bankalardan kredi çekmekte buluyor. Ancak ne yazık ki kredi sicili bozuk olanlara bankalar kredi vermiyor. 2021 yılında kredi sicil affının çıkmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar gündemdeki son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Özellikle son zamanlarda pek çok vatandaş bankalardan aldıkları kredi ve kredi kartı ürünlerini geri ödemekte oldukça zorlanıyor. Ödemelerini geciktiren ya da hiç yapamayan vatandaşların bankalarla arası bozuluyor ve kredi sicilleri bu durumdan son derece olumsuz etkileniyor. Kredi notu düşük olanlara ya da sicili bozulduğu için Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından bankaların kara listesine alınan vatandaşlar kredi çekemiyor. Bu vatandaşlar kredi sicil affının çıkmasını yıllardır bekliyor. Kredi sicil affı vatandaşların bankalardaki sicillerini düzeltmelerini ve kara listeden çıkmalarını sağlıyor.

KREDİ SİCİL AFFI ÇIKTI MI 2021?

Pandemi nedeniyle maddi olarak sıkışıklık içine giren milyonlarca vatandaş kredi borcunu ve kredi kartı borcunu ödeyemez hale geldi. Hatta temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile bir hayli zorlandı. İşsizliğin rekor kırdığı ve büyük oranda gelir kayıpları yaşanan bu dönemde vatandaşların bankalara olan borcu çok yüksek seviyelere geldi ve pek çok vatandaş borçlarını ödeyemedi. Bankalar, bu durumdaki vatandaşlarımızı ne yazık ki kara listeye aldı. Vatandaşlar ise onları bu listede olmaktan kurtaracak ve sicillerini düzeltmesine yardımcı olacak Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar merak etmektedir.

İlk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelen Kredi Sicil Affı Yasası geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde tartışılmıştı. Özellikle pandemi döneminde maddi sorunlar yaşayan vatandaşlarımızı bu durumdan kurtarmak için hem hükümet hem de bankacılık sektörü büyük adımlar attı. Son zamanlarda kredi sicil affı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı kulislerde konuşuluyor. Uzun zamandır devletin gündeminde yer alan ve geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi olarak sunulan kredi sicil affı yasası hala mecliste tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarla kredi sicil affı için yeşil ışık yakmıştı. Son zamanlarda gündemde sık sık söz edilen yeni anayasa ile birlikte vatandaşlar kredi sicil affının da yasaya koyulacağı konusunda umutlandı. Uzmanlar yeni anayasada bu konuyla ilgili değişiklik yapılmasını bekliyor. Kredi sicil affı son dakika 2021 gelişmelerinde somut bir adım ne yazık ki yok fakat çok yakın zamanda yasanın detaylarının belli olacağı ve Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçince Resmi Gazete'de yayınlanacağı ve kredi sicil affı başvurularının alınacağı konuşuluyor.

BORCUNU ÖDEYENLERE SİCİL AFFI UYGULANIYOR!

2021 yılı itibariyle bazı şartları yerine getiren vatandaşlarımız sicil affı uygulamasından yararlanabilmektedir. 2020 Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kanun değişikliğiyle birlikte 2020 yılında borcunun tamamını ödeyen veya borcunu yapılandıran vatandaşlarımız sicil affı yasasından yararlanabilmektedirler. 7226 sayılı kanun gereği sicil affından yararlanabilecek kişileri geçmiş yazılarımızda detaylıca ele almıştık.

KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?

Bankalara geçmiş dönemlere ait borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar bankaların kara listesine girmektedir. Kara listeye giren vatandaşlara bankalar tarafından genellikle düşük miktarda bile kredi verilmemektedir. Kredi sicil affı gelirse, bankaların kara listesinde olan vatandaşlar gerekli prosedürleri uygulaması durumunda sicilini temizletecek ve bankaların kara listesinden çıkacaktır. Kredi sicil affı çıkarsa, sicili bozuk olan vatandaşlardan yapılandırma kredisi çekip tüm borçlarını kapatması isteneceği ve bu krediyi düzenli bir şekilde ödemesi bekleneceği düşünülüyor. Sicil affı çıkınca vatandaşlar ihtiyaç duymaları durumunda bankalardan kolayca kredi çekebilecekler.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:12