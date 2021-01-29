Kredi Borcu Olanlara Müjde! 30 Haziran 2021'e Kadar Ertelendi

İlerleyen süreç kapsamında oldukça sıkı bir çalışma olmasının yanı sıra ödemeler konusunda yaşanan zorluk bir hayli artmaktadır. Bu noktada bankaların yanı sıra devlet yetkilileri gerekeli çalışmalar içerisinde borç erteleme sürelerini biraz daha uzattı. Bu kapsamda kredi kullanana birçok vatandaş ise yer alan bu durumda nasıl bir süreç olacağına dair araştırmalar yapmaya başlamıştır.

Yer verilen çalışmalar içerisinde bankaların ortak kararı ile kredi boru takip süresi biraz daha uzatıldı. Eski zamanlarda kredi takip borç ödemesi işlemlerinde borçlar 90 gün sonunda yasal takibe düşüyor iken bu süre içerisinde değişiklikler yaşandı. 180 gün kapsamında olmasına ilişkin alınan kararlar sayesinde birçok vatandaş derin bir nefes almıştı.

Yapılan kararlar kapsamında kredi kartı borcu olan vatandaşlara da asgari tutarı ödedikleri takdirde belirli haklar tanınmıştır. İlerleyen süreçte nasıl bir yol izleneceği adına merak edilen konular olsa dahi yapılan çalışmalar kapsamında bu durum minimum seviyeye inmektedir.

Yaılandırma kapsamının içinde yer alanlar

Pandemi dönemlerine girilmesinin ardından sıkı tedbirler kapsamında birçok vatandaş bu durumdan oldukça olumsuz etkilendi. Öyle ki nakit sıkıntıları içerisinde bankalar ve yapılan yardımlar bünyesinde destek alınması da sağlanmıştır.

Devlet yetkilileri bu noktada duruma el atarak büyük çaba sarf etmiştir. Sosyal yardımlar,imkânları derken olumsuz durumun daha kötü olmaması adın çalışmaları yürüttü. Bununla beraber ilerleyen süreç kapsamında ise nasıl bir yol izleneceği hakkında da gereken temeller atılmıştı.

Bankalar da bu konuda oldukça titiz çalışmalar yürüttü. Öyle ki sunulan kredi ödemelerinde erteleme avantajları gibi kolaylıklar sayesinde vatandaşlara destek olmuştur. Yer verilen destekler sadece bununla sınırlı kalmadan yeniden düzenlemelere gidildi.

Yapılan görüşmelerden sonrasında ise oldukça önemli karar alımları sağlanırken aynı zaman da kredi takip yasal süresi de uzatıldı. 90 gün boyunca ödeme yapılmaması halinde yasal takip süreci başlatılacaktı. Ancak bu noktada belirli toleranslar yapılarak 180 gün bazında değerlendirilmeye alındı. Kabul edilen tekliften sonra ise birçok kişi derin bir nefes alarak ödeme konusundaki tanınan kolaylıktan faydalandı.

Bunun yanı sıra erteleme kapsamında daha detaylı bilgi alabilmek adına şube işlemleri üzerinden görüşme sağlama imkânına sahip olabilirsiniz. Bu sayede banka üzerinde gerçekleşen kampanyalardan haberdar olabilir kendinize en uygun olan alanı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda oldukça kısa süren işlemlerle beraber ödemeleriniz konusunda sunulan tercihlerden yararlanmanız mümkündür.

30 Hazirana Kadar Uzatıldı

Bankalar kapsamında yapılan yeniliklerin yanı sıra dilediğiniz an istediğiniz işlemi yapabilmeniz mümkündür. Aynı zamanda 31 Aralık tarihinde sona erecek olan uygulamanın süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda kredi borcu olanlar ve kart borçları üzerinden ödemede güçlük çekenler 180 gün uygulaması üzerinden devam edeceklerdir.

İlerleyen süreç kapsamında nasıl bir yol izleneceği ise merak edilen korulardan biri olmaktadır. Bu noktada yapılan değişimler kapsamında sadece vatandaşlar değil esnaflarda bu durumdan yararlanabileceklerdir. Tanınan bu haklar kapsamında yer alan sürecin daha da kolay geçmesi adına yapılacak olan çalışmaların da devamının getirilmesi izlenilen ön görülerden yalnızca bir tanesi olmaktadır.