Kredi Borcu Olanlara 23 Bankadan beklenen güzel haber geldi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonun aldığı karar üzerine yapılan başvurular Türkiye Bankalar Birliği ile 23 bankanın ve 30 finansal kuruluşun arasında imzalandığı bilinmektedir. Gelen bu haber üzerine büyük bir sevinç yaşayan vatandaşların esnaf ve sanatkârlar odasından yeni gelecek haberleri büyük bir merak içinde beklediği gözlemlenmektedir. Bunun ile ilgili genel başkanın açıklamaları aşağıda yer almaktadır.



Genel Başkan Sayın Palandöken Açıkladı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun genel başkanı sayın Palandöken, kredi borcu olan vatandaşların yeniden yapılandırma koşullarını açıklamış bulunmaktadır. Açıklamalar maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.



Yapılandırma sürecinde en uzun vade 24 ay olup, vade sayısı esnaf ve sanatkarımızın talebine ve ödeme imkanlarına göre banka ile finansal kuruluşlar tarafından belirlenmektedir.



En fazla 12 ay olmak kaydı ile anapara ve faiz ödemesiz dönemin verilebileceği bildirilmektedir.

Bu döneme ilgili banka veya finansal kuruluş karar vermektedir.

Faiz oranı, esnaf ve sanatkarların talebi doğrultusunda sabit veya değişken olabilmektedir.

Banka veya finansal kuruluş, yapılandırılmış olan tutar üzerinden %1 kadar komisyon alabilmektedir.

Yapılacak olan yapılandırma işlemleri Türk lirası bazında hazırlanacak ve döviz bazında yapılandırma mümkün olmamaktadır.



Kredi Borcu Olanlar Dikkat!

Yapılandırma tutarının en az %10 olmak kaydı ile ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinde bir gecikme yaşanmaması durumunda kalan tutar için bir ödeme planı daha hazırlanması mümkün olmaktadır.Maksimum iki defa yapılabilecek olan revize vadesi 72 ayı geçmeyecek şekilde hazırlanmaktadır.Bankalara veya finansal kuruluşlara borcu bulunan esnaf ve sanatkarların yenidenfırsatını borcun olduğu banka veya finansal kuruluşa yapması talep edilmektedir.Banka veya finansal kuruluşlara borcu olan esnaf ve sanatkarların yeniden yapılandırma ile ilgili detaylı bilgilere borçlu olduğu bankadan veya finansal kuruluşlardan ulaşacağı bilgisi gelmektedir.Esnaf ve sanatkarların yapılandırmaya başvurmadan önce bir banka veya finansal kuruluş ile başlatılan yasal takiplerin sonucunda diğer detaylara dikkat edilmektedir.

Kredi borcu bulunan vatandaşların sık sık mağdur olduğu durum gündeme oturmuş bulunmaktadır. İnternet, kısa mesaj, arama gibi yollar ile vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar hız kesmeden mağdur etmeye devam etmektedir. Kendilerini banka, kurum, danışmanlık şirketi gibi asılsız şekillerde tanıtıp vatandaşı dolandırmayı hedeflemektedir. Kimlik bilgileri, kart bilgiler, tapu ve benzeri taşınmaz mal varlıklarına dair bilgileri öğrenip vatandaşı mağdur bırakabilecek sayısız eylem gerçekleştirmektedir.

Bu durum üzerine harekete geçen polisler kısa mesajlar, kamu spotu olan reklamlar aracılığı ile vatandaşları uyarıyor olsa da bunun pek fayda sağlamadığı görülmektedir. Sebebi ise dolandırıcıların yeni yöntemi olan kendini polis olarak tanıtmak ve korkutarak bilgileri öğrenme yöntemi bulunmasından kaynaklanmaktadır. Tüm basın organlarınca vatandaşlara dikkat etmeleri önerilmektedir. Bunun için kurallar basit ve aşağıda yer almaktadır.

Polis vatandaşı arayıp bilgilerini istemez,

Polis vatandaşı korkutarak veya tehdit ederek işlem sağlamaz,

Hiçbir banka veya kurum bu şekilde işlem sağlamaz,

Ülke içerisinde hiç kimsenin vatandaştan özel taşınmaz mal varlıklarının bilgisi gibi durumları isteme hakkı bulunmamaktadır. Bu durumlarda yapılması gereken arayan telefon numarasını polis karakoluna, CİMER uygulamasına bildirmekten geçmektedir. Bu önlemler doğru alındığında hiçbir vatandaş mağdur konumda olmamaktadır.

