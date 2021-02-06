Kredi Borcu Olan Vatandaşlara Müjdeli Haber Geldi! Borcunuzun Faizlerini Sildirebilirsiniz!

Bankalar kredi borcu olan vatandaşlara bu borçların tamamını kapatabilecek bir yöntem sundu. Kredi yapılandırma yöntemi sayesinde vatandaşların borçlarındaki faizlerin tamamı silinecek. Peki kredi yapılandırma nasıl yapılır, kredi yapılandırma koşulları nelerdir?

Bankalar, koronavirüsün ekonomi üzerindeki kötü etkisini azaltabilmek ve vatandaşa destek olabilmek adına çeşitli kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Geçtiğimiz günlerde esnaf olan vatandaşlara kredi erteleme müjdesi verilmişti. Bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve çiftçi olan vatandaşlara da kredi yapılandırma ve faiz silme fırsatı verildi. Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında işlerini yapmakta zorlanan esnaflar ve çiftçiler kredi taksitlerini ödemekte de zorluk yaşamaktadır. Çok sayıda destek paketi oluşturan bankalar esnaf ve çiftçiye yardım etmek için devreye girmiştir. Destek paketleri ile birlikte kredi yapılandırma ve faiz sildirme seçenekleri de özel ve devlet bankaları tarafından sunulmuştur.

Bankaların yaptığı açıklamalardan sonra çiftçiler kredi borcu sildirmenin nasıl yapıldığını ve kredi yapılandırmanın şartlarını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada pandemi boyunca verilen kredi desteklerinin devam edeceği de belirtildi. İlk müjdeli haberi Halkbank, esnaflara vermişti. Halkbank'tan kredi çeken esnaflar için 6 ay ödeme erteleme kampanyası sunulmuştu. Şu an ise benzer bir haberin çiftçiler için de verilmesi bekleniyor.

KREDİ FAİZLERİ NASIL SİLİNİR?

Çiftçiler kredi yapılandırma haklarının olduğunu öğrenince güncel olarak aldıkları kredilerin borçlarını ödememeleri halinde banka tarafından uygulanan gecikme faiz miktarlarının silinip silmeyeceğini merak etti. Bu konu ile ilgili bankalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili müjdeli haberlerin verilmesi bekleniyor. Kredi faizlerinin silinmesinin yanı sıra icra takibine giren kooperatif borçlarının da 2 ay erteleneceği tahmin ediliyor.