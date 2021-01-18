Kredi alım olanakları esnedi! Kamu Bankaları öncülük etti! Aylık Gelir olmadan

Kredi veren bankalardan istenen miktarda kredi temin etmenin belli şartları bulunmaktadır. Şartları sağlayan kişiler kısa süre içerisinde istedikleri nakitlere erişim sağlayabilmektedir. Bu kapsamda temin edilebilecek kredi türleri arasında;

Taşıt kredileri

İhtiyaç kredileri,

Konut kredileri,

Bireysel krediler,

Ticari krediler yer almaktadır.

Bilmeyenler için kredi sisteminin ilk zamanlarında şartsız krediler sağlanmıştır. Bunun sonucu ise dünya çapında bir bankacılık krizinin yaşanması olmuştur. Çünkü bankalara borçları olan kişiler borçlarını istedikleri zamanda ödeyememişlerdir. Bankalar da bu çerçevede kredi şartlarını daha sıkı hale getirmiştir. Ancak özellikle salgın döneminde şartların büyük bir kısmında yeniden esneklik sağlanmıştır.

Kredi Alım Olanakları Esnedi

Salgın kapsamında kredi alım oranlarının yükseldiğinden bahsetmek mümkündür. Bu durum kamu bankaları önderliğinde başlamıştır. Zira işlerini kaybeden ya da işlerine ara vermek zorunda kalan kişilerin nakit ihtiyaçları doğduğu bilinmektedir. Ekonomide istikrar adına bankalar gereken nakdi kredi olarak piyasaya sürmektedir. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar;

Kredi notlarının yüksek olması,

Bireysel şekilde başvuru yapmaları,

On sekiz yaşından büyük olmaları gibi temel şartları sağlamalıdır.

Özellikle gelir belgelerinin şubelere teslim edilme şartı pek çok banka tarafından kaldırılmıştır. Bu da salgın kapsamında şubelere gitme zorunluluğun olmaması demektir. Sonuç olarak kredi başvuruları da kredi teminleri de eskiyle kıyas edildiğinde daha kolay şekilde halledilmiş olmaktadır.

Gelir Belgesi Olmadan Kredi Başvurusu Yapılabilecek

Günümüzde bireylerin hemen hepsinin belli bankalarda hesapları bulunmaktadır. Bankalarda hesap sahipleri için özel imkân sunumları gerçekleştirilmektedir. Özel olarak sunulan imkanlar arasında en önemlilerinden biri olarak kredi teminlerinin basite çekilmesi yer almaktadır. Zira bankalarda zaten kişilerin tüm bilgileri bulunmaktadır.

Kolay şekilde kredi başvurusu yapmak isteyenlerin ilk olarak hesapları olan bankaları tercih etmeleri önerilmektedir. Çünkü müşterilerinin tüm verilerini ellerinde bulunduran bankalar bu neden yüzünden onlardan ek belge talep etmemektedir. Böylece başvurudan temine kadar tüm adımlar kolay ve hızlı bir şekilde atılmış olmaktadır. Başvuru için geçerli olan yöntemler sıralı olarak verilecektir.

Kredi Başvurularının Kolay Yolu

Kolay yoldan kredi almak isteyen vatandaşlar için şubeye gitmeden başvuru sistemi aktif hale getirilmiştir. Bu çerçevede online sistemlerin gelişmiş olmasından istifade edilmektedir. Zira internet bankacılık işlemleri üzerinden saniyeler içerisinde kredi başvuru iletimi gerçekleştirmek mümkündür. Bankalara göre istisnaları olmasına karşın başvurular;

İnternet bankacılığından,

Mobil bankacılıktan,

Bireysel telefon bankacılığından rahat ve hızlı bir biçimde tamamlanabilmektedir.

Normal şartlar altında bu şekilde ilerleme kaydedilmesi ön başvuru olarak görülmüştür. Krediye onay alan kişiler son adımların atılması için banka şubelerine davet edilmektedir. Ancak salgın önlemleri çerçevesinde son adım da atlanmaktadır. Altı çizildiği üzere hesapları bulunan bankalardan kredi çekmek isteyenler böyle bir gereksinimle karşı karşıya kalmayacaklardır.

Bankalardan Yeni Kredi Sistemi Geldi

Covid-19 Salgını kapsamında pek çok farklı önlem gündeme gelmektedir. Salgının kontrol altına alınabilmesi için sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu çerçevede istenen şeylerden biri de insanların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarıdır. Banka kredilerinin yeni sistem üzerinden verilmesi de aynı nedenlerden ileri gelmektedir. Peki yenilenen sistem ne şekilde işlemektedir?

Halkbank,

Vakıfbank,

Ziraat Bankası gibi kamu bankaları açıklanacak sisteme öncülük etmiştir.

Bireyler her zaman olduğu gibi online sistemler üzerinden kredi başvurularını iletmektedir. Kredi başvurularının iletilmesinden sonra onay mesajının gelmesi beklenmektedir. Onaylardan sonra şubeye gidilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Özellikle ihtiyaç kredileri kişilerin hesaplarına otomatik olarak aktarılmaktadır. Kişiler kredilerini herhangi bir ATM üzerinden rahatlıkla çekebilmektedir.