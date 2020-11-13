Konut Kredilerinde Sigorta Zorunlu mu?

Bu her ne kadar bazı bankalar ve sigorta şirketleri tarafından büyük bir tepki almış olsa da ne yazık ki bundan sonra kredi kullanan vatandaşımız dilerse hayat / yaşam sigortası yaptırmak zorunda olmayacak. Bu da sadece vatandaşlarımıza yaramış olacak. Sigorta şirketleri gelirlerinde yüzde 20’ye varan bir düşüş yaşayacak. Bankalar ise kredi kullanmış ve vefat etmiş olan vatandaştan bu ödemeyi tahsil edemeyecekler. Bu da her iki tarafında zararına olacak olan bir işlem olarak görülüyor.

Ancak vatandaşlarımız için yıllık ödeme bazında bakıldığı zaman gereksiz bir masraf olarak görülüyordu. Vatandaşı gereksiz yere olmasa da bu şekilde bir masrafın içerisine itmek devletin yapmaması gereken bir davranıştı. Bu yanlıştan çok sonra dönen devletimiz şu aşamada kredi borcunu ödemeyen ve kredi taksitleri devam ederken vefat etmiş olan kişinin borcunun nasıl tahsil edeceğini bulmaya çalışıyor. Çünkü vefat etmiş kişinin çocukları reddi miras yapmaları halinde tüm borç havada kalacak. Aynı şekilde üzerine herhangi bir şekilde kayıtlı mal varlığı bulunmayan vatandaşımızdan ise tahsilat yapılamayacak. Haciz gibi işlemler için kişinin üzerine kayıtlı bir mal varlığı olması gerektiği gibi aynı zamanda tek başına yaşıyor olması da gerekecek. Eğer kişinin ailesi ile beraber yaşadığı evin eşyaları haczedilirse suç duyurusunda bulunabilme hakkı olacak. Her türlü vatandaşı koruma altına alan devlet, özel şirketlerin ve bankaların nasıl bir şekilde tahsilat yapabilecekleri hakkında herhangi bir yürürlük getirmiyor. Bu doğrultuda vatandaşlarımız için fayda olan bir işlem şirketlere ve bankalara çok büyük maddi kayıp getirecek.

KREDİ TAKSİTLERİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Türkiye’de her geçen gün kredi borcunu ödeyemeyen insan sayısı yükseliyor. Özellikle 2020 yılı Korona virüs salgını başlangıcından bu yan milyonlarca vatandaşımız kredi ve kredi kartı taksitlerini ödeyemedi. Bu da bankalara çok büyük bir maddi kayıp olarak geri döndü. Kredi taksitlerini ödemeyen kişinin üzerine eğer herhangi bir şekilde mal kaydı yoksa haciz işlemi yapılamayacak. Sadece e-haciz işlemi yapılabilecek kişi eğer sigortalı bir işte çalışacak olursa banka hesaplarına bloke koyulacak ve maaşının 4/1’i haciz edilebilecek.

KREDİ BORCU OLAN KİŞİ VEFAT EDERSE NE OLACAK?

Kredi borcu olan vatandaşımızın vefat etmesi halinde kişinin eğer hayat / yaşam sigortası yoksa borç otomatik olarak çocuklarına kalacak. Ancak çocukları reddi miras yapmaları halinde bu borçtan kurtulabilecekler. Kişinin hayat / yaşam sigortası var ise kişinin bankaya ait olan kredi borcu taksitleri ya da toplam tutarı özel sigorta şirketi tarafından ödenecek. Bu durumda çocuklarını mağdur etmek istemeyen tüm anne ya da babaların hayat / yaşam sigortası yaptırması normal olan bir davranış olacak.