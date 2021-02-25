Konut Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Konut Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir konut sahibi olma imkanı bulunmayan ya da geçici süre ile bir bölgede bulunmaları gereken vatandaşlar barınma ihtiyaçları konut kiralama yöntemi ile karşılamaktalar. Vatandaşların konut kiralamaları durumunda ilerleyen dönemlerde problem yaşamamak adına bir takım unsurları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kiracı ve konut sahibi arasında gerginlik yaşanmaması ve konut kiralayan vatandaşın mağduriyete uğramaması için dikkate alınması gereken unsurları okurlarımız için inceledik. Ev kiralayacak olan vatandaşların bu süreçte önem vermesi gereken hususlar haberin devamında..

Ülke genelinde nüfusumuzun büyük bir bölümü ikamet ettikleri konutlarda kiracı olarak bulunmakta. Lakin çoğu vatandaşımız imzaladıkları sözleşmede bulunan detaylar hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Konut kiralama sözleşmesi imzalamadan önce hem konut sahibi hemde kiracı ileriye dönük bir problem ile karşılaşmamak amacı ile belirli konularda bilinçli ve dikkatli olmak durumundalar. Özellikle kiracıların haklarının koruma altında olması için bu hususların önemini kavramaları gerekiyor.

KONUT KİRALAYACAK VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI GEREKEN NOKTALAR

Konut kiralanmadan önce tam anlamı ile incelemesi detaylı şekilde yapılmalı. Uzun süreli kiralama yapmayı düşünen vatandaşlar özellikle konutun tüm şartları ile yıpranmaya karşı dayanıklı olup olmadığını göz önünde bulundurmalılar. Bu sayede zaman geçtikçe ortaya çıkması muhtemel olan masrafların önüne geçilmiş olacaktır. İnceleme sırasında olası bir problem veya gelecekte problem oluşturmaya müsait bir unsur ile karşılaşılması durumunda sözleşme imzalanmamalıdır. Bu durumda kiralama yapmadan önce ev sahibinden gereken tadilatları gerçekleştirmesi talep edilmelidir.

Ev kiralamak isteyen vatandaşların karşılaştıkları problemlerden bir diğeri ise ortaklı bir konut kiralamak durumunda olmaları. Birden fazla kişinin hisseli şekilde sahibi oldukları konutların kiralanması durumunda kiralayan vatandaşlar hissedarların arasındaki pay devri ve satışı hususunda birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu problemler ile karşılaşmamak için tek sahibi bulunan konutların kiralanması veya olası durumlarda kiracının hakkını koruyacak maddelerin sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir.

KONUT KİRASINA YILLIK OLARAK YAPILAN ZAM

Uzun vadeli konut kiralamaları yapılırken ise dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de yıllık zam oranlarıdır. Bu tip kira sözleşmelerinde kabul edilebilir yıllık zam oranının belirtilmesi kiracının haklarının korunması açısından önemlidir.

Kiranın ödeme aralığı ise konutu kiralayacak olan vatandaşın gelir durumu ve maaş ödemesini aldığı zaman ve benzer unsurlar gözetilerek ev sahibi ile ortak bir şekilde belirlenmelidir. Belirlenen ödeme aralığının ayın hangi günleri arasında olduğu, ödemenin kimin adına, hangi banka ve hesap numarasına yapılacağı kira sözleşmesinde net bir şekilde belirtilmelidir.