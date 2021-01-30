Konut Almak İsteyenlere Müjde Kamu Bankaları Kredi Faiz Oranlarını Düşürdü İşte Yeni Faiz Oranları

Kamu bankalarından kredi almak isteyen vatandaşlarımız yaşadı. Ev almayı düşünen vatandaşlarımız düşük faiz oranlarıyla birlikte ev arayışı içindeydi. Fakat önce özel bankalar sonra da kamu bankaları adım adım faiz oranlarını yükseltmişti. Gerek ihtiyaç gerek konut gerekse taşıt kredilerinin faiz oranları %1,50 bandının üstünde hatta bazı bankalarda %2 bandına kadar çıkmıştı. Bu kadar yüksek faiz karşısında ise vatandaşlarımız konut alma hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Fakat son günlerde yeni kampanyalar eşliğinde bankalar Şubat 2021 dönemi için kredi faiz oranlarını düşürdü. Son günlerde yaşanan bu düşüş kampanyalarına da kamu bankaları da katıldı. İşte devlet bankaları tarafından sunulan güncel düşük maliyetli konut kredilerini sizler için haberimizde derledik.

Konut kredilerinde güncel rakamlar sürekli değişiyor. Bankalar tarafından ilan edilen güncel oranları da sizler için bizler teker teker yazdık.

Kampanyalara devlet bankalarının da katılmasıyla birlikte hem yeni hem de ikinci el ev almayı düşünen vatandaşlarımız için fırsatlar doğdu.

DEVLET BANKALARININ ŞUBAY AYI GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

Kamu bankaları arasında faiz oranlarını düşüren bankalardan biri de sıklıkla tercih edilen Halkbank özellikle de hesaplı evim konut kredisi paketi ev alacaklar tarafından sıkça tercih edilmekte. Banka ise sunduğu güncel faiz oranlarıyla konut kredisine uzun vadeler sağlamakta.

Ayrıca banka konut kredisi faiz oranlarını da %1,42 ila %1,47 olarak belirledi. Yanı eğer sizler 0 el alacaksınız Halkbank sizlere %1,42 faiz oranı sunacak. Fakat eviniz ikinci el olursa bu sefer %1,47 faiz oranından yararlanacaksınız.

Ziraat Bankası da yine benzer faiz oranları sunuyor müşterilerine… sıfır konut almak isteyen vatandaşlarımıza banka %1,42 faiz oranı sunarken ikinci el ev alımlarında da sunulan faiz oranı %1,47 oldu.

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI VAKIFBANK’TA

Vakıfbank ise kamu bankaları arasındaki en düşük faiz oranını sunuyor. Sunulan faiz oranı %1,40. Bu faiz oranı ise sadece birinci el konut alımları için veriliyor.

MALİYET ORANLARI

Eğer vatandaşlarımız Halkbank ya da Ziraat Bankasından %1,42 faiz oranıyla 100 bin Türk lirası kredi almak isterlerse 120 ay vade oranında aylık ödemeleri 1 bin 740 toplam ödemeleri de 208 bin 861 Türk lirası olacak.

Aynı kredi ve aynı vade oranında Vakıfbank’tan kredi almak isterlerse %1,40 faiz oranı sunulacağı için aylık ödemeleri 1 bin 725 Türk lirasına toplam geri ödemeleri de 207 bin 38 Türk lirasına düşmekte. Bankalar arasında faiz oranları çok yakın olduğu için vatandaşlarımız kendilerine göre en uygun banka ve kredi oranlarını seçebilirler.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 18:13