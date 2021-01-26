Kiracılara Bin TL Destek Veriliyor! 8 Kurumdan Kiracılara büyük destek! Başvurular başladı!

Kamu ve kuruluşları tarafından ihtiyaç sahibi aileler seçilip o ailelere kira yardımı yapılmaktadır. Bu kira yardımlarını nereye başvuracağını soran vatandaşlara evde yapabilecekleri söylenmektedir. E-devlet sitesine girip hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması seçeneğini tıklayarak başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gündemimizde en çok aratılan konulardan bir tanesi de kira yardımı olmuştur. Sosyal medyada gündeme gelmiştir. Bu bağlamda bin TL yardım yapılması sosyal midir daha çok Konuşulanlar arasına girmiş trend olmuştur. Devlet tarafından korona virüs salgını ikimize gelmesi ile beraber Birçok sıkıntıya girmiş devlet bu sıkıntıyı göz ardı etmemiştir.

Kira Yardım Yapan Kuruluşlar

Maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan ailelerin Kira ücretlerinin karşılanması birçok kurum ve kuruluşta yapılmaktadır. Ülkemizde çok sayıda kira yardımı yapan kuruluşlar bulunmaktadır. İşte o kuruluşlar şunlardır;

· Kaymakamlığı bünyesinde barındıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları

· Türkiye'deki bütün belediyeler

· Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

· Bakanlıklara bağlı müdürlükler

· Bakanlıklar

· Sivil toplum kuruluşları

· Özel vakıf ve dernekler

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

· Şahıslar ve Gönüllü Kuruluşlar

Kira Yardımı Başvurusu

Ekonomik desteğe ihtiyacı olan ailelere kira yardımı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Gerekli koşulları sağlayan aileler yapılan incelemelerin sonucunda Kira parası alabilirler. Başvuruları nereden yapacaklarını merak eden vatandaşlar başvuruları Kaymakamlık ve valiliklerin Bünyesinde Barındırılan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yapılır.

Ailelerin kira yardımı ve diğer yardımlardan faydalanabilmeleri için Kişi veya şahısların bireysel başvurulara derneklere vakıflara yapmaları gerekmektedir. Fakat belediyeler kendimi üyelerin de bir tespit yapmaktadırlar. Bu tespitte herhangi bir başvuruya veya şarta gerek kalmaz. Belediyeler ihtiyaç sahibi aileleri belirler ve kira yardımı yaparlar. Eğer kira yardımı almıyorsanız almak istiyorsanız aile büyüğünüzden bir kişinin başvuru yapması gerekmektedir.

Kira Yardımı İçin Gerekli Evraklar

Kira yardımı kapsamında yapılan başvurulan başvuru kapsamında çeşitli seçeneklere yer verilmiştir.şu şekilde sıralanmaktadır;

· Başvuru yapan kişinin t.c. kimlik fotokopisi

· Başvuru yapan kişinin gelir belgesi

· Muhtarlık üzerinden alınan fakirlik kâğıdı

· Başvuru yapan kişinin veya ailenin gelir belgesi

Bu Evrakların hepsini bir araya getirerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gidebilir aynı zamanda başvuru yapabilirsiniz. Bu belgelerin yanında Vakıflar sizden kira yardımının talebinde bulunduğunu bir dilekçe hazırlamanızı isteyecektir. Vakfa gittiğinizde dilekçe içine nasıl yazacağınız göstereceklerdir. Başvuru yapmaya gittiğiniz takdirde Vakıf bünyesinde çalışan kişiler Size aile fertlerini ile ilgili farklı sorular sorabilir. Bu bağlamda Vakıf bünyesinde kurul bulunmaktadır. Kurul Siz incelemeye tabi tutabilir. Bu inceleme kapsamında ailenin yaşantısı belirlenmektedir. İncelemelerden sonra heyet tarafından yardıma muhtaç olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlanmaktadır.

Bu rapordan sonra kişinin Kira yardıma muhtaç olup olmadığı belirlenmektedir. Başvurunun olumlu olduğu takdirde büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlara 960TL’Ye kadar kira yardımı verilebilir. Yaşadığınız şehir kira yardımımıza değişikliğe sebep olacaktır. Kira yardımı ailelere verilen tarihte yatırılmaktadır. Kiralarını geciktirmemeleri için özenle çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda devlet kurum ve kuruluşları size oldukça yardımcı olacaktır. Yapılan yardımlarda bir geri dönüş geri ödeme talep edilmemektedir. Kira yardımı alan aileler daha sonra ödeme yapmayacaklardır. Bu gibi yardımları suiistimal eden vatandaşlar ortaya çıkacaktır.

Bu yardımdan faydalanacak vatandaşlar yardıma ihtiyaca olmaması halinde yardım almaları durumunda haklarında soruşturma açılacak ve sicillerine işlenecektir. Hak yenmesi durumunda oldukça ciddiyetle bir tavırla karşılanacaktır. Devlet tarafından oldukça kontrollü bir süreç olacaktır.

Yapılan incelemelerde yardıma muhtaçlık ön planda tutulacaktır.