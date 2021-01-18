Kiracılara 1000 TL Ocak 2021 Yardımında Son Günler

Devlet tarafından kiracılar için destek paketi açıklandı. İşverenler pandemi sürecinden dolayı birçok farklı sebepten dolayı zor durumda kalmıştır. Durumlardan dolayı genel olarak kiralarını ödemekte zorlanmış olan kişilerden için de devlet destek paketleri hazırlamaktadır. Kiracıların ve işletme sahiplerinin yaşamış olduğu zor durumların sebepleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

Bazı esnafların aralıklı bir şekilde işlerini yürütmek zorunda kalmaları,

Sokağa çıkma kısıtlamalarının arttırılarak kademeli olarak devam ettirilmesi,

Restoranların, kafelerin paket servis ile çalışmalarına devam etmesi,

Kişiler karantina sebebiyle evlerine kapatması ve alım işlerinin artık daha da az gerçekleşmesi,

Esnafların genel olarak salgının ilk dönemlerinden bu yana dükkânlarını kapatmaları

Belirtilen sebeplerden dolayı kişiler genel olarak çalışan ücretlerini ödemekte, kira ödemelerinde çeşitli zorluklar çekmektedir. Devlet kira desteği ile birlikte esnaflara birçok açıdan destek olabilmektedir. 1000 TL kira yardımı için son günler Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek.

Kira Yardım Başvuruları Nerelerden Yapılır?

Kira yardımları genel olarak ilk başta yardıma muhtaç ailelere verilmektedir. Sadece esnaflar için uygulanmamış olan uygulama ile birlikte kişilerin günlük hayatlarındaki maddi sıkıntılarının bir nebze de olsa önüne geçmek hedeflenmiştir. Kiralarını ödeyememekte olan aileler kira destek paketi ile birlikte bu durumlardan biraz da olsa kurtulabilmiştir. Kira destek paketlerinden fayda almak isteyen kişiler ise belirtilen şu noktalara başvuru yapabilmektedir:

Valilikler

Kaymakamlık

Belediyeler

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları

Gibi yerleriçin aktif bir şekilde mesai yapmaktadır.da genel olarak belirginleşmiş olup şartları taşıyan kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

Devlet kira desteği altına girmek isteyen kişiler ise başvurular sonucunda çeşitli incelemeler altına alınmaktadır. Yapılan incelemelerin ardından uygun görülen kişiler kira desteklerinden fayda görebilmektedir. Değerlendirmeden geçenler için ödemeler aylık olarak gerçekleştirilecektir.

Kira Yardımını Kimler Alabilecek?

İşyerlerini kiralamış olan işyeri sahipleri uzun bir süre müşteri alamamıştır. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında genel olarak sokağa çıkma yasaklarının olması ve tedbir amaçlı olarak işletmelerin geçici süreliğine kapatılmasından dolayı esnaflar maddi olarak büyük zorluklar altına girmiştir. Kira yardımını alabilecek kişiler genel olarak bu zor durumları yaşamış olan kişiler arasından seçilecektir.

Geçtiğimiz günler içerisinde açıklanmış olan kira destek paketlerinden birçok esnaf fayda görmeye başlamıştır. Her esnaf için aynı oranda kira desteği verilmemektedir. Esnafların bulundukları şehre göre alınacak olan kira desteği de değişiklik göstermektedir.

Büyük şehirler içerisinde yer alan esnaflar için: 750 TL

Küçük şehirlerde yer alan esnaflar için: 500 TL

Kira yardımı yapılmaktadır. Bulunulan konuma göre de kiralar üzerinde değişiklik meydana gelmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kira desteklerinin 3 ay süresince yapılacağının altını çizmiştir. Başvurular Ocak ayı içerisinde son bulacak. Durumdan fayda görmek isteyen kişilerin ise ilgili yerlere istenen belgeler ve evraklar ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.