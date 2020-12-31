Kira yardımı başvuruları başladı! Kira yardımı başvuruları ne zamana kadar sürecek? Başvurular nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını ile gelir kaybı yaşayan esnafa kira desteği veriliyor. Esnafa verilecek olan kira yardımı için başvurular başladı. T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre başvuru günleri belirtiliyor. Başvurular ise e-devlet üzerinden yapılıyor. Büyükşehirlerde aylık 750 lira ve diğer illerde ise aylık 500 lira olmak üzere esnaflara 3 ay kira desteği verilecek. 2021 yılının Ocak, şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay için verilecek.

TC Kimlik Numarasının son rakamına göre başvuru tarihleri ise şu şekilde;

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 0 olanlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 2 olanlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 4 olanlar 1 Ocak 2021 Cuma,

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 6 olanlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 8 olanlar ise 3 Ocak 2021 Pazar günü başvuruda bulunacaklar .

4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.Ödemeler başvuru esnasından verilen banka hesaplarına yatacak. Vatandaşlar 8 Ocak'a kadar başvuruda bulunacak.

Kira yardımları kimleri kapsıyor?

Taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi esnafları kapsıyor.

Başvuru değerlendirmeleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuya ilgili açıklamalarda bulundu. Kira destek başvurularının 10 gün süreceğini söyleyerek online başvuruda yoğunluk yaşanmaması için başvuruların T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılacağını ifade etti. Kira desteği büyükşehirlerde aylık 750, diğer şehirlerde 500 lira olarak belirlendi. Destek 2021 yılının ilk 3 ayı için verilecek.

Başvuru son günü 8 Ocak 2021!

Bu kapsamda T.C. Kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, 2 olanlar 31 Aralık 2020 Perşembe, 4 olanlar 1 Ocak 2021 Cuma, 6 olanlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, 8 olanlar 3 Ocak 2021 Pazar günleri başvuruda bulunacak. 4 - 8 Aralık herkes başvuruda bulunabilecek. Başvurular toplamda 10 gün sürecek. Başvurular 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 14:46