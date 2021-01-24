Kimse Bilmiyor! SGK'dan 2 Maaş Birden! Çift maaş müjdesi

Zira çift maaş almaya hak kazananlar için;

Şahsi olarak,

Kurumlar üzerinden,

Yazılı şekilde başvuru yapılması şart koşulmaktadır.

Vatandaşlar bu konu hakkında kesin verilere sahip olmadıklarından ötürü pek çok kişi geçim sıkıntısı çekmektedir. Özellikle kadınlara tanımlanan çift maaş hakkından istifade edenler ise devlet tarafından aylık ödemelerini hesaplarında görmektedir.

SGK’dan Çift Maaş!

Devletten kadınlara çift maaş uygulaması uzun süreden bu yana devam etmektedir. Üstelik açıklanacak olan maaşların alımında tarihsel bazda sınırlama bulunmamaktadır. Kadınlar maddi yetersizlikleri devam ettikleri süre boyunca ödemelerini aylık şekilde alabilmektedir. Açıklanacak olan maaşlarda diğer maaşlarda olduğu gibi senelik güncellemeler de yapılmaktadır. Bu sayede maaşların durağan olması, enflasyonun altında kalması gibi durumlarla karşılaşılmamaktadır.

Kadınlara tanımlanan maaşlar genellikle SGK bünyesinde çalışan;

Anne,

Baba,

Eş vefatından sonra temin edildiği bilinmelidir.

Öncesinden de vurgulandığı üzere bu tür maaşlar için geçerli başvuruların yapılması çok önemlidir. Salgın kapsamında meydana gelen vefatlardan sonra da maaş taleplerinde bulunulabilmektedir. Buradaki en hassas nokta vefat eden kişinin SGK bünyesinde iş görüp görmediğidir.

SGK İki Maaş Alma Şartları Nedir?

SGK çift maaş akma şartları duruma göre değişim gösterebilmektedir. Ancak genel manada şartlar resmi internet sitesinde yayımlandığı hali ile kabul edilmektedir. Çifte maaş;

SSK,

BAĞ-KUR,

Emekli Sandığı bünyesinde olan kişilerin vefat etmesinden sonra alınabilmektedir.

Dul ve yetim aylığı,

Ölüm aylığı şeklinde ek ödemeler temin edebilmektedir.

Ancak bu sistem herkes tarafından talep edilmemektedir. Çünkü kişiler kendilerine ait olan emekli maaşları varsa bunun kesileceğini zannetmektedir. Oysaki uygulamada bu tür şartlar bulunmamaktadır. Kadınlar ya da erkekler vefat eden eşlerinin emekli aylıklarını kendilerine bağlatabilmektedir. Tabi bunun için belli şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Gerekli şartları taşıyan kadınlar;

Ödemeler alınmaya başladıktan sonra farklı başvuru yenileme sistemlerine ihtiyaç duyulmamaktadır.

SGK Üç Maaş Ödemesi de Yapıyor!

SGK 3 maaş ödemesi yaptığı durumlar olunduğu da bilinmelidir. Bunun için de çifte maaşta olduğu gibi belli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle eşi ya da ebeveynleri SGK bünyesinde çalışırken vefat edenlere aylık zaten bağlanmaktadır. Bu tür kişilerin vefat eden yakınlarının emekli aylıklarını almaları kendi emekli aylıklarını almalarına engel olmamaktadır.

Çifte maaş sisteminden sonra 3 maaş konusu da gündeme gelmektedir. Üç maaşın aynı hesapta bulunabilmesi için vefat eden;

Anne,

Baba,

Eş gibi yakınların farklı sigorta kollarında olması şartı bulunmaktadır.

Taraflar farklı sigortaların bünyesinde iseler SGK başvuruları üzerinden üç adet maaşın bağlanması sağlanabilmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Vatandaşların çifte maaş başvurusu yapmadan maaşları temin edebilmeleri olanaklar kapsamında değildir. Başvurularda bireysel olarak hareket etmek şartı da bulunmaktadır. Yani maaşı alacak olan kişiler kurumlara şahsi şekilde gitmek zorundadır. Başvuru esnasında kimlik gibi önemli belgelerin sunumu da istenebilmektedir. Başvuruda istenmen genel belgeler arasında;

Ölüm aylığı talep belgesi,

Kimlik belgeleri bulunmaktadır.

Başvuruların yapılabilmesi için ikamet alanı kontrol edilmelidir. Bu alan içerisinde bulunan en yakın sigorta binasına gidilmelidir. İlgili müdürlüklerdeki personeller kişileri zaten yönlendirmektedir. Bu sayede başvuru üzerinden meydana gelecek hata ihtimalleri sıfıra çekilebilmektedir. Başvurular salgına karşın güvenilir olarak kurumlardan yapılabilmektedir. Zira kurumlar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeni mesai saatlerine göre hizmet vermeye devam etmektedir.