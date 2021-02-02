Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Müjde! Bu Kredi Tam Size Göre

Kendi işini kurmaya düşünenlere Halkbank'tan müjde geldi, Halkbank kendini işini kurmak isteyen girişimcilere özel kredi paketi hazırladı. Gelen açıklamaya göre bu krediden öğrencilerde faydalanabilecek işte detaylar.

Bankalar kendi işini kurmaya düşünen vatandaşlar için cazip kredi kampanyaları hazırladı, Halkbank bu bankalardan biri olarak bilinmektedir. Halkbank hazırlamış olduğu kredi paketinde, 30- 75 bin TL arasında kendi işini kurmayı isteyen vatandaşlara kredi kampanyası hazırladı. Bu kampanyadan öğrenci, çalışan çalışmayan, meslek sahibi olan kişiler meslek fark etmeksizin kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Vade seçenekleri ve faiz oranları da vatandaşların bütçesine göre ayarlandı. Koronavirüs sürecinden dolayı ihtiyacı oldukça artan girişimciler için her şey düşünüldü. Kredi kampanyasında 36 aya kadar varan taksitlendirme imkanı ve ek olarak sıfırın altında faiz seçeneklerinin sunulması ve gündemde.

Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar söz konusu, bu şartlar şöyle;

Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlara yaş sınırı getirildi HalkBankası 30 yaşından büyük kişilere kredi imkan sunmayacak. Kredi kampanyasında yaş için alt sınır ise 18 olarak belirlendi. Kişilerin eğitim durumu ise en az ilkokul mezunu olmalıdır, buna ek olarak kurmak istedikleri işte tecrübeli olması gerekmektedir. Tecrübeyi kanıtlamak amacıyla kişinin elinde sertifika ya da buna denk belgeler ile ilgili kuruma tecrübesi olduğunu dair kanıtlaması gerekmektedir. Kredi kampanyasının diğer bir avantaj da yana ise kredi kullanacak olan vatandaşın bir sene boyunca geri ödeme yapmayacak olması, banka bu konuda vatandaşların yeni iş kurduktan sonra ekonomik alanlarda kendini biraz toparlayabilmesi adına krediye 1 yıl geri ödemesiz olacak şekilde kampanya bu özelliği dahil etti. Bu kredi kampanyasından faydalanmak için banka müşterisi olursanız başta havale ve EFT işlemleri olmak üzere diğer ticarete dair bütün işlemler için de bazı fırsatlar elde etmiş olacaksınız. eğer başka kurumlardan hibe, destek oluyorsanız bu durum kredi almanıza engel değildir.