Kefilsiz Şartsız 80 Bin TL Kredi PTT’den Geldi! Kredi Kampanyasını Duyanlar Kuyruklar Oluşturdu

Vatandaşlarımız bugünlerde ihtiyaç kredilerine eskisinden de daha çok talep gösteriyor. Salgınla birlikte artan işsizlik ve hayat pahalılığı gelince vatandaşlar çareyi kredi de buldu. Fakat kredi almak da artık o kadar kolay değil! Yükselen faiz oranlarının dışında bir de bankalar kefilsiz ve birçok koşul talep ediyor!

Hal böyle olunca da vatandaşlar en çok ihtiyaç duydukları zamanlar da kredi de alamıyorlar! Kefilsiz ve koşulsuz ihtiyaç kredileri de internette oldukça aranmaya başladı. Vatandaşların talebine ise cevap PTT’den geldi!

PTT aracılığıyla vatandaşlara kefilsiz şartı olmadan 80 bin Türk lirası kredi verilecek! kefil ve koşullar olmadan gelen bu kredi kampanyasına ise talep oldukça fazla! Hatta zaman zaman kuyruklar bile oluştu! İşte PTT’nin yeni gözde kampanyası kefilsiz şartsız kredi fırsatı haberimizde…

Birçok vatandaşımız kefil ve bankaların istediği ek teminatı sağlayamadıkları için kredi alamamakta. Özellikle kara listedeki ve emekli vatandaşların istenen kefil koşulu vatandaşları zor durumda bırakıyordu. Öyle ya da böyle nakde ihtiyacı olan vatandaşlar mağdur duruma düşüyordu. Üstelik bir de nakit ihtiyacına hayat pahalılığı ve salgının etkileri eklenince vatandaşlar zarar gören taraf olmuştu.

FIRSAT PTT’DEN GELDİ!

Vatandaşlar içinse destek PTT aracılığıyla geldi! PTT özel bankalarla yeni bir anlaşma yaptı ve buna göre bankalar artık PTT’ye destek verecek.

Başvurulara ve vatandaşların gelirlerine göre 30 bin Türk lirası ila 80 bin Türk lirası arasında kredi verilebilecek.

Başvurular ise direkt olarak PTT’ye yapılacak. Fakat başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Başvuru tarihler açıklandığında sitemizden haberdar olabilirsiniz.

ÖZEL BANKALARLA MASAYA OTURULDU

PTT tarafından vatandaşlara destek olmak için adım atıldı! Özel bankalarla anlaşmaya giden PTT, vade seçenekleri ve faiz oranları üzerinde de anlaşmaya sağlamaya çalışıyor.

PTT müşterisi olan vatandaşlarımız da sadece kredi seçeneğinden değil başka olanaklardan da yararlanma fırsatı elde edecek.

EMEKLİLER VE TEMİNAT GÖSTEREMEYEN VATANDAŞLARI İLGİLENDİRİYOR

Gelen açıklamalara göre ise PTT tarafından verilmesi planlanan bu krediden herkes yararlanabilecek. Fakat öncelik emekli vatandaşlar ile kefil- ek teminat gösteremeyenler olacak.

Başvurular ise PTT’ye direkt yapılacakken başvuru tarihleri ve başvuru için gerekli evraklar henüz paylaşılmış değil.

KREDİ SİCİL NOTUNA BAKILMAYACAK

PTT’den gelen bir diğer açıklamaya göre ise kredi başvurularında vatandaşların kredi sicilleri dikkate alınmayacak. Yani her ihtiyacı olan vatandaşımız kredi sicilini ya da kredi notunu düşünmeden PTT aracılığıyla kefilsiz koşulsuz kredi alabilecek.