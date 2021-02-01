Kaymakamlıklar Çalışan Çalışmayan Herkese Maddi Yardım Yapacak! 2021 Kaymakamlık Yardımları Nelerdir?

Çalışan ve çalışmayan vatandaşlara kaymakamlıklar tarafından çeşitli destek ödemeleri yapılmaktadır. Hem çalışmayan vatandaşları içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak ve yaşadıkları mağduriyetleri azaltmak amacıyla verilen bu yardımlar hem de çalışan vatandaşlara çeşitli alanlarda destek olmayı hedeflemektedir. Sizler için devlet kurumlarından biri olan kaymakamlıkların 2021 yılında hem çalışan hem çalışmayan vatandaşlara verdiği kaymakamlık yardımlarına haberimizde yer verdik.

Özellikle koronavirüs salgını başladığından beri ülke olarak ekonomik sıkıntı çektiğimiz döneme girdik. Bu süreçte çalışma hayatında olan veya işi olmayan vatandaşlara, bu süreci kolayca atlatabilmeleri için devlet tarafından pek çok yardım sağlanmaktadır. Bazı desteklerde kişilerin gerekli koşulları sağlaması gerekirken bazı yardımlarda kişilere koşulsuz şartsız destek ödemeleri yapılıyor. Vatandaşa en çok yardım veren devlet kurumlarından biri de kaymakamlıklardır.

KAYMAKAMLIKLARIN VERDİĞİ MADDİ YARDIMLAR VE SOSYAL DESTEKLER

Hem çalışan hem çalışmayan vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla devlet tarafından pek çok destek hizmeti verilmektedir. Gerekli koşulları taşıyan tüm vatandaşlara nakit yardımının yanı sıra yakacak, gıda, kira yardımı ve çeşitli maaşlar sağlanır. Öncelikli olarak Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen bu yardımlara benzer destekleri SGK, İŞKUR, KOSGEB, VGM gibi kurumlar da yapmaktadır.

Bu kurumlardan biri olan kaymakamlıklar da hem çalışan hem çalışmayan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlıyor. Sizler için kaymakamlıklar tarafından verilen tüm yardımlara haberimizde yer verdik.

Çalışmayan kişilerin ihtiyaçlarına göre sağlanan kaymakamlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı koşulları taşımanız gerekmektedir. Her yardımın kendine ait koşulları bulunmaktadır. Çalışmayan vatandaşlara verilen yardımlar şu şekildedir;

65 yaş üstü vatandaşlara verilen maaşlar

Bayramlık yardımı

Bebek maması ve bez yardımı

Çocuk yardımı

Eğitim öğretim yardımı

Engelli raporu olan kişilere maaş yardımı

Eşi cezaevine giren kadınlara verilen sosyal yardımlar

Evde bakım parası ödemeleri

Gıda yardımı

Kıyafet yardımı

Kira yardımı

Muhtaçlık maaşı

Nakit para Yardımı

Sosyal destek yardımlar

Şartlı sağlık destekleri

Tıbbi malzeme desteği

Yakacak yardımı

Yatalak hasta bezi yardımı

ÇALIŞANLARA VERİLEN KAYMAKAMLIK YARDIMLARI

Kaymakamlıklar, çalışan vatandaşlara da destek ödemesi yapmaktadır. Vatandaşların bu ödemeleri alabilmesi için her yardımın kendine ait koşullarını karşılıyor olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların gerekli şartları taşımaları halinde kaymakamlıklardan alabileceği ödemeler şunlardır;

Şartlı gebelik için maddi yardımlar

Afet yardımları

Doğum yardım parası

Dul kadınlara destek yardımları

Proje geliştirme desteği

KAYMAKAMLIK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Kaymakamlıkların verdiği yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın kaymakamlık birimlerine başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli belgeler ile kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuruda bulunan vatandaşların incelemeleri yapılacaktır ve incelemelerin olumlu sonuçlanması durumunda kişiye yardım sağlanacaktır.