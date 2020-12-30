Kaymakamlık, valilik ve belediyeden yardım nasıl alınır? Başvurular nereden yapılır?

Dar geçimli vatandaşlar devlet tarafından verilen yardımlara nasıl başvurulacağını araştırıyor. Salgın nedeni ile devlet daha önce dar geçimli vatandaşlara yardım edileceğini duyurmuştu.Birçok vatandaşa çeşitli yardımlar yapılmıştır. Bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını devam ederken devlet vatandışına destek olmaya devam ediyor.Maddi anlamda sıkıntı yaşayan , işssizlere, muhtaçlara yardım yapılıyor.İşte devletin yapmış olduğu yardımlar ve başvuru şartları haberimizin devamında yer alıyor. Bu yardımlar şunlardır:

1) Erzak Yardımı : İhtiyaç sahibi aillere verilen erzak yardımı ile temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

İhtiyaç sahibi aillere verilen erzak yardımı ile temel ihtiyaçlar karşılanıyor. 2) Barınma Yardımı: Eski ve bakımsız evler veya afet kapsamında zarar gören evler için verilen yardımlardır. Evlerin tadilatı için verilen nakdi desteğin yanında eşya almak içinde verilir.

Eski ve bakımsız evler veya afet kapsamında zarar gören evler için verilen yardımlardır. Evlerin tadilatı için verilen nakdi desteğin yanında eşya almak içinde verilir. 3)Yakacak Yardımı : Kömür yardımı olarak veriliyor.

Kömür yardımı olarak veriliyor. 4)Nakit Para Yardımı: Geliri düşük ihtiyaç sahiplerine e-devlet üzerinden verilen yardımlardır.

Geliri düşük ihtiyaç sahiplerine e-devlet üzerinden verilen yardımlardır. 5)Sağlık Yardımı: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine verilen yardımlardır.

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine verilen yardımlardır. 6)Eğitim Yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere burs,ücretsiz kitap gibi verilen yardımlardır.

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs,ücretsiz kitap gibi verilen yardımlardır. 7)Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar: Eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.

Eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır. 8)Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar: Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan kişilere verilen yardımlardır.

Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan kişilere verilen yardımlardır. 9)Öksüz ve Yetim Yardımı: Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklara verilen yardımdır.

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklara verilen yardımdır. 10)Doğum Yardımı: 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen doğumları kapsamaktadır.

15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen doğumları kapsamaktadır. 11)Elektrik Tüketim Desteği : Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahiplerini kapsamaktadır.

Başvurular nasıl yapılır?

Bu başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına bağlı olarak kaymakamlıklardan, valiliklerden ve belediyelerden alınabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı üzerinden başvurulabiliyor.

Başvuru şartları nelerdir?

1.Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Öğrenciler için öğrenci belgesi

5. Gelir belgesi ( Kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler başvurabilir)

6. Barınma için evlerinin hasar raporu

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 20:40