Kaymakamlık, Belediye ve Valilik Yardımlarında Şubat Ayı Başvurularına 1 Hafta Kaldı

Gerekli kurumlar tarafından her ay düzenli olarak yapılan yardımlar şubat ayında da devam ediyor. devletten yardım almak isteyen veya başvuru koşullarına öğrenmek isteyen vatandaşlar için haberimizi hazırladık.

2020 yılının Mart ayından beri süregelen koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik mağduriyetler sonucunda çok sayıda vatandaş devlet tarafından sunulan ekonomik yardımlardan yararlandı. Devlette, pandeminin vatandaşlar üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkileri bir nebze olsun azaltmak adına çeşitli yardım kampanyaları düzenledi.

İhtiyaç sahiplerine, ulaşan yardım paketleri ve yardım paraları, vatandaşa derin bir nefes aldırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da sık sık yapılan yardımlardan faydalan çok sayıda insan mevcut. Eğer sizde belediye valilik , kaymakamlık ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından vatandaşlara ulaştırılan yardımlardan faydalanmak istiyorsanız bu haber tam size göre

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da Bakıcı Aylığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanan yardımlardır. Bakıcı aylığı olarak bilinen 2021 yılında 1. 657 TL 86 kuruşa yükselen bakım ücretini almak için başvuru yapmanız gerekmektedir Bakıcı aylığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Aile Bakanlığı tarafından sunulan, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti aile bütünlüğünün bozulmaması adına çocuklar için verilen yardım ücretidir.

2021 yılı için belirlenen sosyal ve ekonomik destek hizmeti ücreti:

Eğer çocuğunuz okul öncesi yaşlarda ise bu ücret 787 TL’dir.

Çocuğunuz eğer eğitim görüyor ise bu ücret 1, 181 TL'dir.

Ortaöğretimde eğitimini sürdüren çocuk için bu ücret 1259 TL'dir

Ortaöğretim seviyesinde olup, öğrenci kategorisinde olmayan çocuklar için bu ücret 787 TL'dir

Yüksek eğitimini sürdüren öğrenciler için bu ücret 1417 TL'dir

Kuruluş bakımından, ayrılmış olan kişiler için ise bu ücret 629 TL’dir.

Kaymakamlık Tarafından Sunulan Yardımlar Nelerdir?

Kaymakamlık tarafından sunulan yardımlar, şartlı eğitim yardımı, kömür yardımı, maddi yardımı olarak bilinir.Kömür yardımı her yıl verilen yardımlar arasında olduğu bilinmektedir. Kömür yardımı almak için gerekli başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar 30 torba kömür alabilirler.

Şartlı Eğitim Yardımı

Erkek öğrenciler için;

İlköğretim düzenli bulunan öğrenciler için 45 TL

Ortaöğretim düzeyinde bulunan öğrenciler için aylık 55 TL

Kız öğrenciler için;

İlköğretim yüzeyinde bulunan kız öğrenciler için aylık 50 TL

Ortaöğretim düzeyinde bulunan öğrenci için aylık 75 TL

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir?

Kaymakamlık tarafından verilen bu yardım okula gitme yaşında küçük olan çocuklar için ailelerine yapılan yardımdır, aşı yardım olarak sıfır 6 yaş arası bulunan çocuklara yapılır,en fazla 72 ay süre ile aylık 45 lira olarak verilir.

Hamile olan kadınları ise, hamilelik süreleri boyunca, lohusa olan kadınlara ise en fazla 2 ay boyunca aylık 45 lira kadar yardım parası verilmekte.

Hastanede doğum gerçekleştirmiş olan kadınlara ise bir defalığına mahsus olacak şekilde 75 TL ile 100 TL arasında yardım parası verilmektedir.

Valilik Tarafından Sunulan Yardımlar Nelerdir?

Yaşlılık maaşı, dul maaşı, engelli maaşı valilik tarafından verilen maaşlardır.

18 yaş üstü olan engelli bireylerin sağlık raporu ile engellinin %40 ila %69 arasında olduğunu bilirse 609 TL maaş almaktadır.

Eğer engelli olan bireyin engel durumu %70 ve üzerinde ise bu ücret 914 TL olarak güncellenmektedir.

18 yaş altı olan engelli bireylerin yakınlarına, yakın aileye ödenir. Bu ücret 2021 yılı ile 609 TL olarak güncellenmiştir.

Dul maaşı ve yaşlılık maaşı ise, 65 yaş üzerinde bulunan kişilere 763 TL olarak verilmektedir. Eşi ölen vatandaşları ise 2 ayda bir olmak üzere 650 TL ödenmektedir.

Belediye Tarafından Sunulan Yardımlar Nelerdir?

Belediyeler tarafından, erzak yardımı sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılır. Eğer erzak yardımı almayı istiyorsanız Sosyal İşler Müdürlüğü'ne giderek başvuru yapmanız gerekmektedir.