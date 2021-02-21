Karşılıksız 40 Bin TL Geri Ödemesiz Devlet Desteği Ödemeleri Başlıyor

Koronavirüs salgını, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle ekonomik olarak yarattığı olumsuz etkiyle mücadele etmek adına devletler harekete geçti. Ülkemizde de vatandaşların ekonomik olarak mağdur olmaması için Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi devreye sokulmuştu. Yeni reform paketiyle de 2021 senesinde vatandaşlara yeni destek paketleri verileceği açıklandı. İhtiyaç sahiplerine, esnaflara, işçilere ve pek çok vatandaşa verilecek olan bu destek paketlerinin detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 40 bin TL hibe vereceklerini müjdelemesiyle birlikte vatandaş rahat bir nefes aldı. Başvuruları başlayan 40 bin liralık hibenin şartları ve detayları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz seneden beri, koronavirüs salgınından ekonomik olarak en çok etkilenen meslek gruplarından olan esnaflarımıza çeşitli pandemi yardımları yapılıyor. Bu yardımlar; 3 ay süre ile 1.000 TL nakit desteği, büyükşehirlerde bulunan esnaflara 750 lira kira desteği, diğer şehirlerde bulunan esnaflara 500 liraydı. Bu yardımların yanı sıra vatandaşlarımızı en çok rahatlatan değişikliklerden biri de vergi yapılandırması oldu. Vergi yapılandırmasının başvuruları Ocak ayının sonuna kadar uzatılınca vatandaşlar borçlarını yapılandırabildiler. Bankalar da esnaflara desteğini esirgemedi ve Halkbank'tan devlet destekli kredi kullanan kişilere kredi geri ödemelerini, krediyi çektikleri tarihten 6 ay sonra yapmaya başlama imkanı sundu.

40 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Devlet, koronavirüs salgınından dolayı 2019 yılında yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelere hibe vereceğini açıkladı. Esnaflar, kendilerine en az 2.000 lira, en çok da 40.000 lira hibe desteği verileceğini duyunca sevinçten havalara uçtu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konu ile ilgili resmi açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklama ile birlikte 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde miktarda azalan esnaflara 2 bin-40 bin lira arasında hibe vereceklerini duyurdu.

ESNAFA 40 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak büyük oranda zarar gören esnaflar, Cumhurbaşkanı’nın ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın verdiği bu müjdeyi sevinçle karşıladı. Vatandaşlarımız, destek ödemesi yapılacağını öğrendiğinden beri bu ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaktadır. Ciro desteği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Hibe desteği başvuruları e-Devlet’te Ticaret Bakanlığı’nın sayfası altında hizmete açıldı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Pekcan, 19 Şubat’tan itibaren, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti yürüten işletmelere verilecek olan ciro kaybı desteğinin başladığını ve 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilebileceğini belirtti. Esnafa hibe destek ödemelerinden yararlanmak isteyen restoran, kafe ve benzeri işletmeler e-Devlet üzerinden başvurularını 31 Mart saat 23.59’a kadar yapabilecek.

ESNAF HİBE DESTEĞİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, esnafa verilecek olan hibe desteğini nasıl hesaplamaları gerektiğini merak ediyor. Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse; 2019 yılında 100 bin lira ciro yapan bir kafenin cirosunun pandeminin başladığı 2020 senesinde 50 bin lira olursa, zarar ettiği 50 bin liranın yüzde 3’ü kadarı esnafa ödenecek. Söz ettiğimiz örnekte, esnafa verilecek olan tutar 1.500 liradır. Devlet, hesaplama sonucu 2 bin liranın altında çıksa bile esnaflara 2.000 lira vereceğinin söyledi. Bu durumda esnaflara en az 2 bin lira destek ödemesi yapılacak. Esnafa hibe desteğinden yararlanmak isteyen esnaflarımız 2019-2020 yıllarındaki yıllık cirolarını göz önünde bulundurarak ettikleri zararı tespit ederek bu zararın yüzde 3’ünü hesaplayarak devletten ne kadar destek alabileceğini hesaplayabilirler. Ancak belirtmekte fayda var, devlet tarafından yapılan açıklamaya göre esnafa yapılacak bu hibe ödemelerinin tutarı 40 bin lirayı geçmeyecektir.