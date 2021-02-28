Kara Listeye Bakılmıyor Herkes Kredi Verilecek Müjdesi Vatandaşı Sevindirdi!

Vatandaşlarımız bu zor zamanlarda ihtiyaçlarını bankalardaki kredilerden karşılamaya başladı. Fakat kredi notu düşük olan ya da kara listeye giren vatandaşlar bu zor zamanlarda bankalara da gidemiyor. Hem ihtiyaç sahibi olan hem de kara listede olan vatandaşlar ise bankalardan gelecek af haberini bekliyordu.

KREDİ SİCİL AFFI GELDİ Mİ

Özellikle de salgın döneminde kredi notu düşük olan, kara listeden olan vatandaşlar kredi sicil affını bekliyordu.

Vatandaşlar müjdeli haberi özellikle de salgın döneminde gelmesini bekliyordu. Sicil affı gelir ve vatandaş acil nakit ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorlardı. Kredi sicil affı gündem de olsa bile henüz vatandaşların beklediği müjdeli haber gelmedi. Fakat onun yerine kara listeye bakılmadan ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu! İşte o kredi ve özellikleri;

DÜŞÜK FAİZ ORANIYLA KARA LİSTEYE BAKILMADAN KREDİ

Vatandaşlarımıza bekledikleri müjdeli haber geldi! Sicil affı haberi gelmese bile kara listeye bakılmadan düşük faizli ihtiyaç kredisi verilecek!

Merkez Bankası, bu zor salgın dönemlerinde bankalardan vatandaşlara kredi verirken daha hoşgörülü davranmasını talep etmişti. Birçok banka da bu çağrıya uydu. Yeni açıklanan kredi paketiyle de vatandaşlara kara listeye bakılmadan kredi verilecek.

Salgın dönemiyle birlikte geliri düşen, zor durumda kalan vatandaşlar kredi ile bir nebze maddi olarak rahatlayabilecek.

Vatandaşların zar zor iş bulduğu ve giderlerin arttığı bu dönem bankalardan gelecek bu kredi fırsatı adeta bir müjde oldu! Vatandaşlar kredi ile biriken borçlarını ödeyebilecek, bazıları çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilecek yani her anlamda vatandaşlar bir süre için de olsa rahatlamış olacak.

Kredi sicili bozuk olan vatandaşlara da bu zor dönemde verilecek kredi ile vatandaşların derdine deva olundu.

İŞ CEP HAYAT KURTARDI

İş bankası vatandaşlarımıza pandemi döneminde yeni bir fırsat sağladı. Özellikle de ikinci dalgayla birlikte esnaflar daha çok etkilenmişti. Vatandaşlarımız gelirleri çok fazla düşmüş fakat hayat pahalılığı nedeniyle giderleri tam aksine artmıştı.

Hal böyle olunca bankalar da vatandaşlarımıza destek olmak için yeni kredi kampanyaları oluşturmaya başladı. Özellikle de İş Bankası vatandaşlarımıza kredi verirken kara listeye bakmayacağını duyurdu!

Kara listeye bakılmadan verilecek kredi ise vatandaşlarımıza bekledikleri müjdeyi verdi!

DÜŞÜK FAİZ ORANI

İş Bankası kara listeye bakmayacağını açıkladı fakat vatandaşlar da bu sefer çok yüksek bir faiz oranıyla karşılaşmaktan korkuyordu. İş Bankası hem kara listeye bakmıyor hem de düşük faiz oranı sunuyor!

Banka sadece aylık %0,89 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunacak. Fakat bankanın kredisi yüksek meblağlı değil. 25 bin Türk lirasına kadar verilen bu kredi fırsatında başvurular mobil cepten ya da şubelerden yapılabiliyor.

Yine vatandaşlar kredilerine ALO kredi destek hattından da alabiliyor. Vatandaşlarımız bir iki gün onay için bekledikten hemen sonra kredilerini hesaplarına görebiliyorlar.

36 ay vade oranıyla verilen kredi de ise vatandaşlarımızın aylık ödemesi sadece 840 lira. Toplam geri ödemeleri de 30 bin 244 lira olmakta.