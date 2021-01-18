Kara Listede Yer Alanlara Kredi Fırsatı Verildi! 13 Banka birden katıldı

Acil nakit ihtiyaçlarını giderebilmek adına farklı yöntemlerin seyredilmesi mümkündür. Bu bağlamda insanlar genellikle;

Kamu bankalarından,

Özel bankalardan kredi çekmeyi tercih etmektedir.

Yakın geçmişe kadar bankaların kredi sistemi günümüzde olduğu şekilde işlememiştir. Bu çerçevede insanlar ödeyebilecekleri rakamların çok daha üzerindeki miktarlardaki kredileri bankalardan temin etme şansını bulmuşlardır. İlk başlarda kredi veren bankalar için de alanlar için de sıkıntısız süreçler yaşanmıştır. Ancak kredi alanlar belli aman sonrasında borçlarını ödeyememiştir.

Kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların büyük bir bölümü farklı bankalardan kredi çekme yoluna gitmiştir. Fakat genel sonuç kişilerin kara listeye alınması olmuştur. Bu gibi durumlarda bankalar, kredi taleplerine tamamen olumsuz yanıt vermektedir.

Kara Listede Yer Alanlar Nasıl Kredi Alabilir?

Bankaların kara listesi her banka tarafından kontrol edilebilmektedir. Kredi talepleri sırasında kişiler isim bazında araştırılmaktadır. Bu sayede ismi kara listede olanlar için;

Kredi başvuruları,

Kredi kartı başvuruları olumsuz olarak yanıtlanmaktadır.

Başvuruların olumsuz olarak yanıtlanması belli bir süreyi de kapsamamaktadır. Kişiler ilerleyen zaman dilimlerinde borçlarından kurtulsalar bile kredi alımlarında sorun çıkabilmektedir. En azından istedikleri limitleri bankalardan temin edememektedir. Yapılan haberlerin aksine özellikle kara listede adı olan ve borcu ödenmemiş kişilerin kredi temin etmeleri imkansızdır.

Borç Kapatma Kredisi

Kara listede yer alan bireylerin doğrudan kredi temin edebileceği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kesimin yeniden kredi alabilmeye başlaması ise imkânsız değildir. Sadece az sonra verilecek olan adımların seyredilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak sicil affı hakkı da elde edilmek zorundadır.

Bankalara kredi ve kredi kartı borçları olan kişilerin en çok merak ettiği konu başlıklarından biri borç kapatma kredisidir. Krediler ilk bakışta bankaların kara listesinde yer alan bireyler tarafından da alınabilir olarak gözükmektedir. Fakat işin aslı bu şekilde değildir.

Bireylerin kara listeye alınabilmesi için oldukça ciddi miktarlarda ödeyemedikleri borçları bulunmak zorundadır. Oysaki borç kapama kredileri daha minimal sistemler açısından temin edilebilmektedir. Kara listede olan bireyler gibi haciz sıkıntısı da bu kredi için geçerli değildir. Aynı şekilde borç kapatma kredisi almaya hak kazananların kredi notları kara listede olanlar gibi düşük de değildir. Bireyler;

18 yaşından büyük olmak,

T.C: vatandaşı olmak,

Kredi notlu düşük olmamak,

Bankalarla haciz sorunu yaşamamak şartları çerçevesinde kredilerini temin edebilmektedir.

Hangi Bankalardan Borç Kapatma Kredisi Alınabilir?

Salgın kapsamında ülkemizde borç kapatma kredisi veren bankaların sayısında bir artış meydana gelmiştir. Bu sayede genel kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara destek olunmaya çalışılmaktadır. Krediyi veren ve isimleri resmi hale gelen temel bankalar;

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

Garanti Bankası,

İş Bankası,

Denizbank,

Şekerbank,

HSBC,

TEB şeklindedir.

Listeye yeni kamu bankası veyahut özel banka eklenmesi halinde gereken güncellemeler de gerçekleştirilecektir.

Bankalardan Kredi Alma Şartları Nelerdir?

Bankalardan kredi alma şartları genel olarak üst başlıklarda sayılanlardan ibarettir. Ancak bazı durumlarda özel kredi teminleri de mümkündür. Zaten kredi veren bankalar özel kredi şartlarını internet sitelerinde yayımlamaktadır. Burada önemli olan nokta kara listede yer alan kişilerin ne şekilde kredi alabileceklerdir.

Öncelikle bankalar borçları yapılandırma imkânı da vermektedir. Kara listede yer alan kişiler borçlarının taksitlerini ödemeye başlamalı ya da yapılandırmalardan istifade etmelidir. Yeniden kredi temin edebilmenin tek yolu bireylerin üzerlerine kayıtlı borçların tamamının ödenmesidir. Bu gibi ödeme durumlarında bile çekilebilecek kredi miktarı sınırlıdır. Yeniden yüksek miktarlarda kredi çekilebilmesi için yetkili mercilere sicil affı başvurularının iletilmesi gerekmektedir.