Kara listede olanlara 10.000 TL kredi Halkbank, Ziraat Bankası ve İş Bankasında

Kara listede olan kişiler 10.000 TL kredi kullanmak istiyorsa ilk olarak daha önceki bu karı liste olan borçlarını kapatmaları gerekiyor. Eğer icralık avukatlık olduysanız bankalarda bu borcu hala ödemediyseniz kredi kullanmanız imkânsızdır. Kredi kullanmak isteyen kişiler bu borçları kapattıktan sonra icra dairesinden ve borçlu oldukları bankadan düşümünü yaparak kredilerini kullanabilirler. Özellikle varlık yönetiminde olan borçlarımızı kapattıktan sonra İcra Dairesinde ki borcumuzu da kapatmanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra elinizde borcu yoktur kağıdınız varsa vereceğimiz bankalar üzerinden bankanın kendi uyguladığı şartlara göre onay alabilirsiniz. 10.000 TL kredi veren bankalar 36 ay vade ile sizlere işlem yapacaktır.

Ziraat Bankası 10.000 TL kredi

Halkbank 10.000 TL kredi

Kara listede olan müşteriler Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilirler. Yukarıda dediğimiz gibi eğer borçlarınızı ödediyseniz ve kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu banka kredi verecek olan müşteriler için emekli ve devlet memurlarının seçmektedir. Emekli iseniz ve devlet memuruysanız 10.000 TL ve üzerinde de kredi kullanabiliyorsunuz. Eğer çalışan biriyseniz de emekli veya devlet memuru olan bir kişiyi kefil getirmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası şubelerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay alıp kredi kullanmaya başlarsınız. Yeni kredi sicilinizi oluşturmaya da başlarsınız. Düzenli ödemelerinizi den sonra kredi notunuz yükselir ve istediğiniz bankadan kredi ile kredi kartı kullanabilirsiniz.

Bir diğer kamu Bankası olan Halkbank üzerinden de 10 bin TL kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu yapmak için 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlıyor. Size en yakın Halkbank şubesine giderek tüm borcu yoktur kağıtlarınız ile birlikte kendi kimliğinizi vererek Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi onayı aldıktan sonra aynı Ziraat Bankası'nda olduğu gibi düzenli ödemeler yaparsanız, Kredi notunuz yükselir ve daha sonra istediğiniz bankadan kredi ve kredi kartı kullanabilirsiniz.

İş Bankası 10.000 TL kredi

Kara listede olan borcunuzu kapattıktan sonra kredi almak istiyorsanız, İş Bankası'na kefil ile birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası kişilere kefille kredi veriyor. Eğer bir kefiliniz varsa En yakın İş Bankası şubesinden kara liste borçlarınızı kapattıktan sonra elinizdeki borcu yoktur kağıtları ile birlikte kimlik gelir belgesi de ikametgah belgenizi de götürerek kredi başvurusu yapabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar verilen bu krediler haricinde banka sizlere kredi kartı da verecektir. Düşük limitli bir kredi kartı alarak bu kredi kartını düzenli kullanıp limitini daha sonra yükseltebilirsiniz.