Kamu Bankasından Vefa İhtiyaç Kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duyurdu

Kamu bankaları özel bankalara göre kredi bakımından daha iyi koşullar tanımlamaktadır. Bankaların büyük bir bölümünden;

Düşük faizli ihtiyaç kredisi,

Yüksek vade miktarları,

Erteleme avantajlarından nakit ihtiyaçları giderilebilmektedir.

Kamu bankaları özellikle salgın kapsamında vatandaşlar için özel kredi tanımlamaları gerçekleştirmiştir. Önemli kamu bankalarından biri olan Halkbank, bu bağlamda yeni açıklamalarda bulunmuştur. Resmi internet sitesinden gerçekleştirilen duyuru kapsamında Vefa İhtiyaç Kredisi tanımlamaları yapılmaya başlanmıştır. Krediden istifade edebilecek olan kişiler de taşınması gerekli olan şartlar da yine resmi internet sitesinden duyurulmuştur.

Vefa İhtiyaç Kredisi Alımları Başladı!

Kamu ile ortak çalışan bankaların devlet destekli olan projelerden istifade edebilmeleri mümkündür. Bu bağlamda her bankanın farklı politikalar izledikleri de akıllardan çıkmamalıdır. Zira kamu bankaları kendi içlerinde;

Ziraat Bankası,

Vakıfbank,

Halkbank olarak sıralanmaktadır.

Vefa İhtiyaç Kredi Paketi her kamu bankası adı altından temin edilememektedir. İlerleyen zaman dilimlerinde diğer bankaların da sistemi tanımlaması beklenmektedir. Ancak kredi şu an için güncel olarak Halkbank üzerinden verilmektedir. Kredinin temin edilmesi için gerekli olan şartların taşınması halinde başvuru yapılması gerekecektir. Başvuruların açıklanacak şekilde yapılmasından sonra sıra inceleme aşamasına gelmektedir. İncelemelerin ardından kredi tanımlamaları gerçekleştirilmektedir.

Krediden Kimler Yarar Sağlayabilecek

Vatandaşların bankalardan kredi temin edebilmeleri için belli ortak şartların sağlanması istenmektedir. Özel kredi tanımlamaları ise özel şartların taşınması anlamına gelmektedir. Halkbank Vefa İhtiyaç Kredi şartları da özel tanımlamasına giren kredi türlerinden biridir. Krediye başvuracak olan kişilerin;

Şehit yakınları,

Gaziler tarafından kullanılması mümkündür.

Anne,

Baba,

Çocuk,

Eşleri yararlanabilecektir.

Şehit yakınlarından kastedilen akrabalar da bankanın resmi internet sitesinde açıklanmıştır. Bu sayede herhangi bir karışıklık yaşanmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Resmi internet sitesinde krediden şehitlerin;

Sayılan kesimle sınırlı olan krediden istifade edilebilmesi için geçerli başvuru iletimlerinin gerçekleşmesi de gerekecektir. Başvuruda gerekli olan belgelerin teslim edilmemesi ya da tarihin geçilmesi halinde kredi şansı ortadan kalkmaktadır. Bu neden yüzünden kredi başvuru aşamalarının büyük bir ciddiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

Vefa İhtiyaç Kredisinde Faiz Oranları

Gazilerin ve şehit yakınlarının Vefa İhtiyaç Kredisi faiz oranları sayesinde kredilerini maddi zorluk çekmeden alabilmeleri hedeflenmektedir. Normal kredilerde faiz oranları daha yüksekken bu kredi için %1,68 oranları geçerli kılınmıştır. Üstelik ödeme planının hazırlanması aşamasında kişilerle özel şekilde ilgilenilmektedir.

Kredi vade miktarları da bireylerin sıkıntı çekmemesi amacı ile esnetilmektedir. Kredi talebinde bulunanlar 36 ay vade imkanından istifade edebilmektedir. Kredi kapsamında temin edilebilecek olan en yüksek nakit tutarı olarak ise 100.000 TL gösterilmektedir. Tabi verilen rakamların bankadan çekilmesi zorunlu değildir. Şehit yakınları ve gaziler 100.000 TL’ye kadar olan kredi taleplerini belirledikleri oranlarda bankaya iletebilmektedir.

Vefa İhtiyaç Kredisi Başvuru Ekranı

Halkbank kredi başvurularında sistemi genel tutmaktadır. Yani özel kredilerde alternatif başvuru sistemlerine gereksinim duyulmamaktadır. Bu kredi için sadece gazilik ya da şehitlik durumunun resmî belgeleri talep edilebilmektedir. Zaten belge talepleri konusunda bankadan yazılı olarak bildirim gelecektir. Bildirimler kapsamında belirtilen tarihler arasında belgelerin teslim edilmesi istenecektir. Kredi başvuruları için;

Bankanın ücretsiz mobil uygulaması,

İnternet bankacılık sistemleri,

Doğrudan şubeler üzerinden gerekli evraklar temin edilebilmektedir.

Kredi başvurularında özellikle salgın yüzünden online olan yöntemler daha çok tercih edilmektedir. Bu alanda yenilenen mesai saatlerine göre şubelere gidilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Zira banka gerekli olan sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermektedir. Zaten kredi temini için onay alanların da banka şubelerini ziyaret etmeleri gerekecektir.