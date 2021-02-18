Kamu Bankasından Acil Kredi Fırsatı Başladı! Ziraat Bankası Acil Nakit Avansı Kampanyası Başlıyor

Sunduğu bir destek ise anında kredi!

Vatandaşlarımız özellikle de salgın dönemlerinde ihtiyaç kredilerine eskisinden daha çok ihtiyaç duyar hale geldi. Özellikle de nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte anında kredileri olan talepte arttı. Ziraat Bankası da anında kredi özelliğiyle başvuran vatandaşlarımıza günün 24 saati nakit avans desteği sunuyor.

Vatandaşlarımızın acil ve önemli ihtiyaçlarını artık ertelemek zorunda değiller. Ziraat Bankası’nın sunduğu nakit avans ile artık her vatandaşımız nakit avans alabilirler!

NAKİT AVANS NASIL ALINIR

Kamu bankası Ziraat bankasından ise emekli vatandaşlarımız, özel sektör çalışanlarımız gibi her sınıftan vatandaşımız başvuru yapabilirler. Bunun için Ziraat Bankası’nın kartına sahip olmak yeterli. Ziraat Bankası müşteri olanlar ve banka kartı kullanan vatandaşlar nakit avans alabiliyorlar. Vade süresi ise 6 ay.

Vatandaşlarımızın alacağı avans ise maaşlarına göre belirleniyor. Avans ise vatandaşlarımız tarafından gerek hafta sonu gerek dini ve resmi bayramlarda ne zaman olursa olsun saat farkı olmaksızın ATM’ler üzerinden alınabiliyor.

NE KADAR ÇEKİM YAPILIR?

Nakit avans miktarı ise müşterinin profiline göre özel olarak belirleniyor. Buradaki ilk karakter ise kişinin bankadan aldığı maaşı daha sonra ise kredi konut. Bu iki veriye göre kişinin ne kadar avans alacağı belirlenmekte.

Alınana avans ise daha sonra hesaba yatan paradan düşürülmekte. Fakat isterse vatandaşlarımız bunu vadeye bölebilirler. Ödeme vadesi ise 6 aya kadar çıkmaktadır.

AVANS NASIL ALINIR?

Avans almak için vatandaşlarımız direkt olarak banka kartları üzerinden acil harcamalarını gerçekleştirebilir ya da nakit ihtiyaçları varsa ATM’lerden para çekimi yapabilirler.

Buradaki tek koşul banka müşterisi olmak ve bankanın kartını kullanıyor olmak.

6 AY ÖDEMELİ EK AVANS

Eğer Ziraat Bankası müşterisi olmanızın yanı sıra bir de yatırım hesabı olanlara banka 6 aya kadar vade imkanıyla ek avans seçeneğini de sunuyor.

Vadeli ya da vadesiz hesabınızın olması bu fırsattan yararlanmanız için yeterli.

BAŞVURU YOLLARI

Vatandaşlarımız ATM dışında banka şubeleri ya da mobil uygulamalarından da işlem yapabilirler.