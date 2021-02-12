Kamu Bankalarından Konut Kredilerine Faiz İndirimi Geldi! İşte Güncel Faiz Oranları

Binlerce vatandaşımız konut kredilerinde indirimin gelmesini bekliyor. Artan faiz oranları sonrasında da Merkez Bankası tarafından indirim kararı bekleniyordu. Fakat Merkez Bankası Başkanı Ağbal, faiz indiriminin gelmeyeceğini yakın zamanda mümkün olmayacağını açıkladı. Bu sebeple vatandaşlar da bankalar tarafından yapılacak kampanya ve fırsatlara odaklandılar. Bankalar ise eylül ayından bu yana faiz oranlarını yükseltiyordu. Faiz oranları yükselttikçe de vatandaşlar kredi çekmekten git gide daha da uzak durmaya başladı. Bu sefer de bankalar müşteri kazanmak için yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kampanyalardan birçoğu da kamu bankalarından geldi.

Kamu bankaları 2021 yılına girişle birlikte konut kredilerini tekrar güncelledi. Bizde sizler için şubat ayı güncel olarak kamu bankalarının faiz oranlarını derledik. Sizler için son dakika kamu bankalarının faiz oranları haberimizde.

Salgın nedeniyle ekonomik dengesizlik hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. Birçok kamu bankası da faiz oranlarını yükseltti. Fakat vatandaşlarımız yüksek faizden kaçınması üzerine piyasalar da kampanya ve fırsatlar baş gösterdi.

Kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız için de kamu bankları tarafından fırsatlar peş peşe geliyor.

Ev fiyatlarının da yavaştan düşmeye başladığı bu dönemde bizde sizler için bankaların kredilerini derledik.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Konut kredileri birçok bankada 180 aydan 120 aya çekildi. Bu nedenle standart konut kredisi 120 ay vade ile sunulmakta. Fakat gerekli koşullarda vade oranları 180 aya kadar çıkmakta. Bir diğer yandan faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermekte.

Konut kredileri ise evlerin ekspertiz değerine oranla verilmekte. Fakat ek teminat göstererek vatandaşlarımız daha fazlasını da alabilirler.

Ayrıca üç büyük şehir İstanbul, İzmir ve Ankara için 750 bin Türk lirasına kadar konut kredisi verilirken kalan şehirler için sunulan kredi oranı 500 bin Türk lirası.

Ziraat Bankası konut kredisi için %1,47 faiz oranı sunarken Halkbank ise %1,42 sunmakta.

Vakıfbank ise konut kredisi için %1,54 faiz oranı vermekte.

Kamu bankalarına baktığımızda en düşük faiz oranı Halkbank tarafından sunulmaktadır. Fakat özel bankalar arasından birkaç banka Halkbank’tan bile daha düşük konut kredisi faizi sunmaktadır.

DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

Kamu bankalarından bile daha düşük konut kredisi sunan bankalar ise şu şekilde;

İş Bankası konut kredisi %1,40

Akbank konut kredisi oranı %1,39

Garanti Bank konut kredisi faiz oranı %1,39

TEB konut kredisi faiz oranı %1,40 olurken, ING bank konut kredisi %1,36 son olarak da Yapı Kredi konut kredisi %1,39