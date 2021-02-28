Kamu Bankalarından Hazine Destekli 10.000 TL 3 Ay Ödemesiz Kredi Müjdesi Geliyor!

Yaklaşık 1 sene önce hayatımıza giren koronavirüs salgını, vatandaşı ekonomik olarak oldukça zorladı. En çok etkilenen sektörlerden biri de hiç şüphesiz ki hizmet sektörü oldu. Gerek alınan önlemler kapsamında gerek maddi yetersizlikler nedeniyle pek çok esnaf ekmek tekneleri olan işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Vatandaşlar koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmayı umut ederken ne yazık ki süreç gittikçe uzadı.Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler her gevşetilip normale dönmeye çalışıldığında vaka sayılarında tekrar artış yaşandı ve tüm önlemler geri getirildi. Adeta kısır döngü haline gelen bu durumdan küçük işletmeler büyük oranda etkilendi ve iflasın eşiğine geldi. Pandemi sürecinin ilk zamanlarında, işyerlerinde çalışan kişilerin maaşlarını ucu ucuna ödeyebilen esnaflar, şimdi teker teker batmaya başladı. Maddi açıdan oldukça sıkışan esnaf, devletten bir yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süredir kepenk kapatmak zorunda kalan esnafların yardım çağrılarına devlet kurumları ve kamu bankaları kayıtsız kalmadı. Esnaflarımızın mağduriyet yaşamamaları için pek çok kampanyaya ve desteğe imza attı. Bu desteklerden biri hazine destekli düşük faizli kredi kampanyası oldu.Salgının ilk aylarında verilen bu destek, esnafları bir nebze rahatlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 2020 yılının sonunda yapılan açıklama ile birlikte yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredilerle esnafın desteklendiği ve geçtiğimiz yıllardan devredilenler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarın bu indirimden yararlandığı ortaya çıktı. Faiz indirimli kullandırılan kredilerin toplam 40,3 milyar tutarında olduğunu belirten Pekcan, söz konusu kredilerin toplam bakiyesinin 66,8 milyar lira olduğunu da açıkladı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir paketi kapsamında da 751 bin 721 esnaf ve sanatkarın yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı ve 6 ay ödemesiz dönemli kredi imkanından yararlandığı ifade edildi. Bu bağlamda 18,6 milyar lira kredi kullandırıldığını dile getiren Pekcan, bu ödemelerin 2020 yılında 2 kez ertelendiğini duyurdu.

KREDİ BORÇLARI ERTELENİYOR!

Bununla birlikte, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) aracılığı ile esnaf vatandaşlarımıza düşük faizli kredi verildi. Toplamda 68 milyar dolarlık düşük faizli kredi kullandırıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte, TESKOMB kefaleti ile kredi kullanan 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcunun Haziran ayının sonuna kadar ertelendiği açıklandı. Hazine destekli düşük faizli kredi kullanabilen tüm esnaflarımızın bu fırsattan yararlanabileceğinin de altı çizildi.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Size bir sürprizim var” diyerek vatandaşı meraklandırmıştı. Tüm vatandaşlarımız merakla paket detaylarını merak ederken son resmi açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından geldi. Elvan yaptığı açıklamada: "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan açıklama ile birlikte, iş ve yatırımın önünü açacak ve vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak olan “Ekonomi Reform Paketi” ile ilgili 10 adım atılacağı öğrenildi. Erdoğan, bu haberi duyururken "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaparak herkesin yüreğine adeta su serpti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen yeni reform paketinin detaylarının Mart ayının ikinci haftasında paylaşılacağı duyuruldu.

Yeni reform paketi aslında hazırdı ve Mart ayının başında kamuoyuna açıklanacaktı. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımızın talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Taleplere kayıtsız kalamayan Erdoğan, paketin revize edilmesini istedi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, vatandaşlarımız kamu bankaları aracılığıyla 10.000 TL düşük faizli kredi verilecek. 10 Bin TL kredi başvuruları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Kredi başvurularından ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek. 3 ay faizsiz erteleme imkanıyla birlikte vatandaşlarımız acil ihtiyaçlarını gidererek ödemeye Temmuz ayında başlayacaklar. Böylece darda olan tüm vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilecekler. Ek olarak, yeni reform paketiyle birlikte birçok yeniliğe daha imza atılacak.