Kamu Bankalarından Ay Sonu İhtiyaç Kredisi Kampanyaları Başladı! Kaçırılmayacak Kredi Fırsatı

Devlet bankaları tarafından son dakika fırsatları gelmeye devam ediyor. Özellikle de kredi çekmeyi düşünen tüm vatandaşlarımız ay sonu fırsat kredilerini incelemeden geçmemeli. Kamu bankalarından olan Ziraat Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlarımıza özel ihtiyaç kredileri geldi! Şubat ayının sonundaki güncel faiz oranları ve ödeme planları ise ayrıntılarıyla haberimizde.

Yükselen faiz oranları ile kredi çekerken vatandaşlarımız artık daha fazla zorlanıyor. Kredi çekerken bu yüzden herkes en avantajlı kredi nereden alınır en düşük faiz oranını veren banka hangisi gibi birçok soru soruyor. Kamu bankaları ise piyasadaki diğer birçok banka gibi vatandaşlarımıza özel fırsatlarını her ay yeniliyor. Yeni faiz oranları ve ödeme planları ekleniyor. Ay sonunda yine güncel rakamlar bir kez daha değişti. Hal böyle olunca da vatandaşlarımız güncel rakamları kredi çekmeden önce görmek bilmek istiyor. Bizde sizler için kamu bankaları tarafından verilen şubat ayı sonu fırsat ihtiyaç kredilerini derledik.

VAKIFBANK’TAN KREDİ KAMPANYASI

Kamu bankalarından olan Vakıfbank yeni bir kampanya duyurdu. İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile banka vatandaşlara özellikle de ödeme adımında oldukça kolaylık sağlıyor.

Yani vatandaşlarımız ödemelerini “esnek ödeme” sistemi ile birlikte ister aylık şekilde ister artan ya da azalan taksitlerle ödeyebiliyorlar. Bunun yanı sıra yine 3 ayda bir ödeme ya da 3 ay ödemesiz dönem, balon ödemeli hatta değişken taksitli olarak bile düzenleyebiliyorlar. Hal böyle olunca vatandaşlarımıza da bu ihtiyaç kredisi oldukça cazip geliyor. Vatandaşlarımızın gelir durumlarına göre kredi ödemelerini ayarlayabiliyorlar.

Banka ise vatandaşlara 36 ay vade oranı ile %1,52 faiz oranı sunmakta.

Örnek vermek gerekirse, 50 bin Türk lirası için vatandaşlar aylık 1 bin 906 Türk lirası ödemekte.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Bir diğer kamu bankası Halkbank’ta yine vatandaşlarımız için kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Halkbank ise vatandaşlarımızın gelirlerine göre kampanayalar düzenliyor. Örneğin kamu personeliyseniz kamu personellerine özel kredilerden ya da özel sektör çalışanıysanız özel sektör kredi paketlerinden yararlanabiliyorsunuz.

Banka yine emekli vatandaşlarımıza da unutmuyor ve onlar içinde mutlu emekli kredisi paketini sunuyor.

Bu kampanyaların en güzel yani ise faiz oranlarının aynı kalıp değişiklik göstermemesi.

Bir diğer kamu bankası Vakıfbank gibi Halkbank’ta yine müşterilerine esnek ödeme seçeneği sunuyor. Vatandaşlarımız yine artan, azalan ve eşit taksitlerden yararlanabilir. Balon ödemeler, serbest ödeme planları ya da 3 ayda bir ödeme gibi seçenekleri tercih edebilirler.

Banka vatandaşlara ise 36 ay vade ve %1,56 faiz oranı vermekte. Kredi limiti ise 100 bin Türk lirası olarak belirlenmiş.

Eğer vatandaşlarımız 100 bin Türk lirasını 36 ay vade ile alırlarsa da aylık ödemeleri 3 bin 843 Türk lirası olmakta.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Son kamu bankamız ise Ziraat Bankası. Halkbank’a benzer olarak Ziraat Bankası da çalışanlara ve emekli vatandaşlara özel iki kredi paketi sunuyor. Çalışanın Artısı ve Emeklinin Artısı olarak sunulan kredi paketlerinde kolay ödeme seçenekleri var.

Yani vatandaşlarımız diğer kamu bankalarındaki gibi esnek ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyorlar. Kendi gelirlerine özel ödeme planlarını oluşturan vatandaşlarımıza avantajlı faiz oranları da verilmekte.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için tıpkı diğer kamu bankaları gibi 36 ay vade sunmakta. Kredi üst limitini 100 bin Türk lirası olarak belirleyen bankanın faiz oranı ise %1,58.

100 bin Türk lirası ihtiyaç kredisi 36 ay vade oranıyla Ziraat Bankasından alındığında ise aylık ödemeler 3 bin 858 Türk lirası olmakta.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 14:39