Kamu bankalarından 80.000 TL kredi kampanyası başladı

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 80.000 tl ye kadar anında onay alabilmektedirler. Sizlere özel olarak verilecek bu krediler de düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredi kullanacak olan müşteriler bu 3 bankadan kredi kullanabilmesi için belirli politikaları uygun olması gerekiyor. Özellikle gelir durumunun düzenli olarak yatmış olması şartı vardır. Gelir durumu düzenli olan müşteriler Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredilerinin anında kullanabiliyorlar.

Ziraat Bankası 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası'nın 80.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere hemen onay vermektedir. Çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Vakıfbank 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

kullandıktan sonra bankada sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyler. 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de yapabiliyor. Toplamda ise 36 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvuruları banka şubelerinden ve bankadan maaş alan müşteriler için internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır.

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 80 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda hemen kredilerini aynı gün içerisinde banka şubesinden kullanabiliyor. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda maaşlarının 22 katına kadar kredi alacaklarını söyleyebiliriz. 80.000 TL kredi kullanan kişiler ayrıca diğer bankadaki borçlarında kapatarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedirler.

Halkbank 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Kamu bankalarının yaptığı bu kampanya 80 bin TL'ye kadar emekli ve çalışan kişilere verilmektedir. Size en yakın Halkbank şubesine giderek buradan kredi başvurusunda yapabiliyorsunuz. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere ilk taksit ödemesinde 36 ay vadeye kadar da işlem yapmaktadır. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin gelir durumunuza bakacaktır. Çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortalarının olması gerekiyor. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına bu bankadan almaları durumunda kredilerini kullanabilmektedirler. Halkbank emekli olan müşterilerine emekli kredisi ve borç kapatma kredisi veriyor. Diğer bankadaki borçlarınızı kapatamadıysanız ve bu yüzden kredi alamıyorsanız Halkbank'a emekli maaşınızı taşıyarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.