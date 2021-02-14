Kamu bankaları Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank 5 Bin, 7 Bin 500 TL, 10 bin TL ihtiyaç kredisi ekranı açıldı

Bu kredilerin; 6 ay boyunca geri ödemesinin yapılmıyor oluşu da özellikle de pandemi döneminde işsiz kalan vatandaşların ve mağdur olan esnafların fazlasıyla işine yaramıştır. 10 bin TL ihtiyaç kredisi hakkında belirlenen başvuru koşulları ve bankalar tarafından belirlenen tüm detaylar ise şimdilerde vatandaşlarla paylaşılmıştır.

Temel İhtiyaç Kredisi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kamu bankalarının yeniden yürürlülüğe getirdiği kredi başvurularını öğrenen birçok vatandaş, temel ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır? Hakkında birçok soru yöneltmeye devam etmektedir. Devletin destek vermesiyle oluşturulan 10 bin TL kredi imkanlarının, 6 ay boyunca hiçbir ödeme alından yapılacağı tahsis edilmiştir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası üzerinden çekebileceğiniz kredilerin başvurularını ise; internet ortamından online şekilde yapmanız gerekecektir. Başvuru yapan bütün vatandaşlara, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası tarafından en kısa süre içerisinde mutlaka olumlu ya da olumsuz şekilde bir geri dönüş yapılacaktır.

10 Bin TL İhtiyaç Kredisine Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamu bankalarının başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları 1 Nisan tarihinden beri devam etmektedir. Koronavirüs salgınının henüz bitmemiş olması ve vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşamaya devam ediyor olması da kimler ihtiyaç kredisine başvurabilir? Şeklinde soruların çoğalmasına neden olmuştur. 5 bin TL ve altı gelire sahip olan vatandaşlara verilen bu krediye şimdiye kadar neredeyse 3,7 milyon kişi başvuruda bulunmuştur. Başvurular sonucu ödemeler de kısa süre içerisinde yapılmaya başlanmıştır.

Temel İhtiyaç Kredisinden Kimler Yararlanamaz?

Temel ihtiyaç kredisi kullanamayacak olan kişiler; protesto içerikli senedi bulunan kişiler, açık şekilde takip kaydı bulunan ve karşılıksız çek beyan eden kişiler, bu sistemden kesinlikle yararlanamaz. Aynı zamanda, birlikte yaşadığınız evden başka biri daha krediye başvurduysa ve bu kişinin kredisi banka tarafından kabul gördüyse sizin başvurmanız mümkün değildir. Bu koşullarda bankaya kredi başvurusunda bulunsanız bile, başvurunuz kısa süre içerisinde banka tarafından da ret cevabı alacaktır. Hazine tarafından desteklenen ihtiyaç kredisi, kefaletli olduğu için; eşit taksitlere bölünecek ve ödemeleri de bu şekilde tahsil edilecektir.

Temel İhtiyaç Kredisi Kullanımı

Temel ihtiyaç kredisi başvuruları yapan kişiler, başvurularının sonucunun olumlu ya da olumsuz olup olmadığı bilgisini sms yoluyla anlayabilirler. Bankalar vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurularını sonuçlandırdıktan sonra; olumlu ya da olumsuz olmak üzere mutlaka geri dönüş sağlayacaktır. Eğer başvuruda bulunduğunuz banka, kredinize onay verdiyse yapmanız gerekenler şunlardır;

Uygulamalarda yer alan ihtiyaç kredisi kısmına giriş yapmanız ve bu kısım üzerinden temel destek ihtiyaç kredisi butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Daha sonra ise; bankadan çekmek istediğiniz tutarı ve ne kadar sürede ödemek istediğinizi belirten vade sayınızı da sistem üzerinden seçmeniz gerekmektedir.

Son olarak ise; devam butonuna tıklayarak işleminizi onaylayabilirsiniz.

Temel İhtiyaç Kredisi Ödemeleri

Temel ihtiyaç kredisi ödemeleri, vatandaşa kolaylık sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir.

7.500 TL kredi çekerseniz; 6 ay ödeme yapılmayacak, 30 ay içerisinde aylık 282 TL ödenecek

5.000 TL kredi çekerseniz; 6 ay ödeme yapılmayacak, 30 ay içerisinde aylık 188 TL ödenecek

10.000 TL kredi çekerseniz; 6 ay ödeme yapılmayacak, 30 ay içerisinde aylık 376 TL ödenecek

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 12:37