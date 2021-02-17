Kamu Bankaları Güncel Faiz Oranları Ne? Halkbank Vakıfbank Ziraat Şubat Fırsatları Devam Ediyor

bank başta olmak üzere kamu bankaları vatandaşlara sundukları fırsatları her geçen gün yeniliyor. Peki kamu bankaları güncel faiz oranları, mevduat faizleri ve fırsatlar neler? Detaylar haberimizde.

Salgın süreciyle birlikte vatandaşlarımız bankalardan kredi almaya daha çok ihtiyaç duyar hale geldi. Bankalardan özellikle düşük faizli kredi döneminde birçok talep yapılsa da faizler düştükçe vatandaşlar da ihtiyaçlarını ertelemek ya da fırsatları beklemek zorunda kaldı. İyice yükselen faiz oranlarının karşısında ise bankalar her geçen gün yeni bir faiz oranı sunuyor. İşte kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank tarafından sunulan son kredi çeşitleri ve kredi kampanyaları;

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Özel bankalar da kamu bankaları gibi sık sık vatandaşlarımız için yeni kampanyalar ve fırsatlar sunuyor. Ziraat Bankası’ndan yine çok tercih edilen bankalardan biri olduğu vatandaşlar tarafından kampanya ve fırsatları sık sık takip ediliyor. Banka ise faizlerini Merkez Bankası’nın politikasına göre diğer tüm bankalar gibi sıklıkla değiştiriyor. Faiz oranlarını merak eden vatandaşlarımız içinse kamu bankası Ziraat Bankası’nın şubat ayı güncel faiz oranları şu şekilde;

Banka ihtiyaç kredisi için %1,64 faiz oranı uygularken taşıt kredisi içinde aynı faiz oranını sunuyor. Konut kredisi içinse sunulan faiz oranı %1,47.

Halkbank yine vatandaşlarımız tarafından özellikle emekli vatandaşlarımız tarafından sıkça tercih edilen bir diğer banka. Halkbank da dönemlere göre vatandaşlarımız için yeni paket ve fırsatlar sunmakta. Bu nedenle bankanın son güncel faiz oranları da oldukça merak ediliyor. Bizde sizler için Halkbank’ın son güncel faiz oranları ve kredi kampanyalarını yazdık. İşte Halkbank güncel faiz oranları şöyle;

Halkbank ihtiyaç kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımıza %1,6 faiz oranı sunarken taşıt kredisi için sunduğu faiz oranı %1,58. Konut kredilerinde ise vatandaşlara sunulan banka faiz oranı %1,42.

Vakıfbank Faiz Oranları

Son kamu bankası Vakıfbank ise özellikle konut almak isteyen vatandaşlarımız tarafından sıklıkla araştırılıyor. Diğer kamu bankaları gibi Vakıfbank da paketlerini ve fırsatlarını güncel olarak değiştiriyor. Sürekli de faiz oranlarını güncelliyor. Fakat Vakıfbank diğer iki kamu bankasının aksine taşıt kredisi sunmuyor sadece Vakıfbank konut kredisi ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi paketlerini sunuyor. Vakıfbank’ın sunduğu güncel faiz oranları ve fırsatlar ise şu şekilde;

Vakıfbank Konut kredisi için %1,34 faiz oranı sunarken ihtiyaç kredisi içinse vatandaşlarımıza %1,62 faiz oranı sunmakta.