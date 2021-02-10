Kampanya Kısa Sürdü! Yoğun Talep Sonrasında O Bankadan Çok Konuşulacak karar

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte ülkemizde rekor bir oranda kredi başvurusu yapılıyor. Yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi politikasının sona ermesiyle birlikte kamu ve özel bankalar neredeyse her hafta faiz oranlarında değişikliğe gitmektedirler. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşlarımız ise anlık değişen faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Bir süre önce yeni kampanyasını duyuran QNB Finansbank %1,29 faiz oranıyla en düşük faiz oranlarını sunmaktaydı. Kampanyaya vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gösterildi. Düşük faiz oranlarına yoğun başvuru gelmesi sonrasında banka faiz oranlarını yükseltme kararı aldı. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlarımız için artık daha yüksek faizler uygulanmaktadır.

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ

Yaklaşık iki hafta duyurusu gerçekleştirilen QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasında vatandaşlarımıza %1,29 faiz oranı sunulmaktaydı. Kamu ve özel bankalar arasında en düşük faiz oranı olması nedeniyle vatandaşlarımız kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. 75 bin lira üst limitli kampanyanın faiz oranları bugün itibariyle %1,39 olarak değiştirildi. Kredi üst limiti ve vade sayısında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni faiz oranına göre en çok tercih edilen tutarların hesaplaması ise şu şekilde:

10 bin lira 36 ay vadeli kredi kullanımları için aylık taksit tutarı 371,72 lira iken geri ödenecek toplam borç 13.381,90 TL olarak hesaplanmıştır.

25 bin TL 36 ay vadeli kullanımda taksit tutarı 929,29 TL ve toplam tutar 33.454,66 TL şeklindedir.

50 bin lira 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında aylık ödeme 1.858,59 TL olurken geri ödenecek miktar 66.909,16 lira olarak hesaplanmıştır.

En yüksek üst limit olan 75 bin TL için ise 36 aylık vade sayısıyla taksit tutarı 2.787,88 TL ve toplam geri ödenecek tutar 100.363,71 lira olarak belirlenmiştir.

QNB Finansbank güncellenen faiz oranlarıyla birlikte düşük faiz oranlarından yararlanamayan vatandaşlarımız artık daha yüksek taksit miktarı ödemek zorunda kalacaklar. Peki diğer bankalarda uygulanan ihtiyaç kredisi kampanyaları hangi imkanları sunuyor hep birlikte inceleyelim.

KAMU BANKALARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Kamu bankaları mevcut durumda özel bankalara göre daha yüksek faiz oranları sunmaktadır. Ziraat Bankası yeni ihtiyaç kredisi kullanımları için müşterilerine %1,68 faiz oranı sunarken, Vakıfbank %1,52 ve Halkbank %1,60 faiz oranı uygulamaktadır.

3 BANKA FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ

Şubat ayının ikinci haftası itibariyle üç banka faiz oranlarını düşürme kararı aldı. ING Bank Turuncu Hesap müşterileri için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin faiz oranlarını %1,44’e düşürdü. Geçtiğimiz hafta %1,65 faiz oranı sunan EnPara ise yeni hafta itibariyle bu oranları %1,44’e geri çekti. TEB %1,45 faiz oranını sabit tutarken, Garanti Bankası faiz oranlarını %1,59’a yükseltti. Diğer özel bankaların faiz oranları ise tüm bu bankalardan daha yüksek konumdadır.

QNB Finansbank faiz yükseltme kararı sonrasında da hala ülkemizdeki en düşük faiz oranlarını sunmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız yeni ihtiyaç kredisi başvurularında artık %1,39 faiz oranından yararlanabilecekler. QNB Finansbank’ı takip eden iki banka yeni kampanyalarıyla birlikte ING Bank ve EnPara oldu. Bu iki banka faiz oranlarını geri çekerek, en düşük faiz oranı sunan ikinci banka kategorisine yerleştiler.