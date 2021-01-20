İtiraz Eden Herkesin Tüm Borçlarını Tamamen Siliniyor! Bu Formu Doldurun

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamında birçok sağlık hizmetinden ücretsiz bir şekilde fayda görebilmektedir. Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmemesi durumunda ise vatandaşlar bu durumdan mahrum kalabilmektedir. Primlerini düzenli bir şekilde ödeyen kişiler ise sağlık sigortası kapsamı ve güvencesi altında bu durumdan kolaylıkla istifade edebilmektedir. 60 günlük prim borcu ödenmemesi durumunda ise kişilerin ellerinden bu haklar alınabilmektedir. Hakların alınmasından sonra herhangi bir sağlık sigortası bulunmayan kişiler itiraz ettikleri durumda ise kolaylıkla haklarını geri alabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel Sağlık Sigortası günümüzde özellikle herhangi bir sağlık güvencesi olmayan kişiler için en önemli sistemler arasında yer almaktadır. Kişilerin sağlık sorunlarının giderilmesi, masrafların karşılanması ise primlerin düzenli bir şekilde ödenmesi ile mümkün hâle gelmektedir. kapsam doğrultusunda kişilerin herhangi bir şekilde ekonomik durumu incelenmeden eşit bir şekilde sağlık hizmetlerinden fayda alabilmesi hedeflenmektedir.

Kişilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alabilmesi ve bu durumdan istifade edebilmeleri için ise primlerini düzenli bir şekilde ödemeleri gerekmektedir. 60 günlük primlerin ödenmemesi ise kişilerin bu durumdan mahrum kalarak her türlü sağlık masrafını ceplerinden karşılamasına neden olmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Borcu İtiraz İşlemleri

Birçok vatandaş sahip oldukları prim borçları nedeni ile birlikte Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalmaktadır. Bu borçların nasıl silineceğine dair ise kişiler genel olarak araştırma hâlinde olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ise borçlardan kısa süre içerisinde kurtulabilme şansı olduğu anlaşılmaktadır.

1 Ocak 2012 tarihi itibari ile herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamı içerisinde dâhil edilmiştir. Zorunlu sağlık sigortası olarak da ifade edilmesi ile birlikte GSS primlerinin karşılanması gerekmektedir. GSS’nin prim borçlarına itiraz edebilmek için ise SGK’nın kişilere sigorta tescili yapmış olması gerekmektedir. Kişiye borç çıkartılmış olduğu dönemde kişi;

Askerlik hizmetini yapmakta,

Yurt dışında ikamet etmekte,

İşsizlik maaşı almakta,

Anne, baba, eş veya çocuğu üzerinden bir sigortadan faydalanmakta,

Devlette sosyal yardım ödemesi almakta

ise kişinin borçları anında silinmektedir. Yapılan itiraz öncesinde ise kişinin bu durumlardan herhangi bir duruma sahip olup olmadığını detaylı bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda ise bireyin bu durumlardan birisini karşılamadığı tespit edildiği takdirde ise yapılan itiraz kabul görülmeyerek reddedilmektedir. Borç silinmesi konusunda kişilerin detaylı bir şekilde araştırma yapması gerekmektedir.

Mevcut şartlar altında kişiler borçlarını kolaylıkla sildirerek sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilmektedir. Prim borçlarından kurtulabilmek adına herhangi bir şekilde dosyada ve evrakta sahtecilik yapıldığı anlaşıldığında ise kişiye cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Kişinin sağlık sigortası bulunuyor ise herhangi bir şekilde Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alması beklenmemektedir. Prim borçlarından dolayı Genel Sağlık Sigortası kapsamının dışına çıkartılan kişinin aktif olarak herhangi bir başka sağlık sigortası bulunduğu tespit edilirse kişi prim borçlarını ödemekle yükümlü kılınmaktadır.