İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı! İşten Çıkarma Yasağı Ne Zaman Bitiyor?

Bilindiği üzere hayatımıza 2020 Mart ayında giren pandemi süreci pek çok sektörde çeşitli düzenlemelere ve kurallara zemin hazırladı. Pandemi ile birçok sektörü etkileyecek mahiyette getirilen düzenleme ve kurallardan birisi de işten çıkarma yasağı oldu. İşten çıkarma yasağı hemen herkes tarafından bilindiği üzere halen daha devam etmekte ancak ne zaman biteceği ile ilgili sorular pek çok kişi tarafından soruluyor. Bununla birlikte yine birçok işveren ve işçi, işten çıkarma yasağının 2021 yılı içerisinde uzatılıp uzatılmadığını da merak ediyor. İşte tüm bu soruların cevabı...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağı Mart 2021 sonuna kadar uzatıldı! 2021 işten çıkarma yasağını uzatma açıklaması, bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu doğrultuda 2021 yılının başı itibariyle devam etmekte olan 2021 işten çıkarma yasağı, son kez 2021 Mart ayı sonlarına kadar uzatıldı. İşten çıkarma yasağı ile birlikte işverene verilen işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisinin de mart ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Bu bağlamda “işten çıkma yasağı ne zaman bitiyor?” sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık."

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği Nisan ayında devam etmeyecek. İşten çıkarma yasağı da bu desteklerle paralel olarak uzatılıyordu. Ancak gerekli görülmesi durumunda bahsi geçen bu işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla yine uzatılabilir. Şimdilik yapılan açıklamada işten çıkarma yasağının 2021 yılının Mart ayında da devam edeceği ve şimdilik 17 Mart’a kadar uzatıldığı ifade edildi.