Koronavirüs salgının başlaması ile devlet bir takım yasaklar getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de ekonomik etkileri azaltmak için uygulanan işten çıkarma yasağıydı. Koronavirüs sadece sağlık alanını değil ekonomiyi de olumsuz etkilediğinden ötürü devlet bir takım yasaklar koymak zorunda kalmıştır. Bu nedenle alınan tedbirler kapsamında belirli bir süre işten çıkarma yasağı konulmuştur.

Uzun zamandır uygulanan işten çıkarma yasağının ne zamana kadar devam edeceği , uzatılıp uzatılmayacağı ise hem işveren hem de çalışanlar tarafından merak edilmekteydi. İşten çıkarma yasağı hakkında ise yeni bir gelişme yaşanarak sürenin uzatıldığı duyurulmuştu.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Çalışanların ve işverenlerin merak ettiği işten çıkarma yasağında yeni düzenleme yapılarak, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan son kararla İşten çıkarma yasağının uzatıldığı duyuruldu. 17 Ocak'ta sona eren işten çıkarma yasağının devam edeceği Resmi Gazate'de yayımlanarak duyuruldu. Peki işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

İşten çıkarma yasağının devam edeceği kararın alınmasından sonra bu sürenin ne kadar olduğu ise merak edilmeye başladı. Yayımlanan karara göre süre 2 ay daha uzatıldı.Hem işveren hem de çalışanlar için işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021'e kadar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Pandeminin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Şu an için bilinen 17 Ocak'tan 17 Mart'a kadar uzatıldığıdır. Ayrıca işten çıkarma yasağı ile birlikte nakdi ücret desteği de devam etmektir. Nakdi ücret destek ödemeleri de 17 Mart'a kadar devam edecektir. Konu ile ilgili yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 23:55