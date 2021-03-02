İşte Müjde Gibi Müjde Emekliye 2419 TL Nakit Ödeme!

Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli vatandaş bulunmaktadır. Bu vatandaşlar her geçen gün emekli maaşlarında ne kadar zam alacaklarını sorgulamaktadır. Maaşların ne kadar yatacağı ve hangi oranda zam yapılacağı merak konusu olmuştur. Yeni zam oranlarının açıklanması ile beraber 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için Sosyal Sigorta Kurumu tarafından yatılacak maaş 2419 TL olarak belirlenmiştir.

Memur olup aynı zamanda 2021 yılında maaş alacak vatandaşlar ise 3021 TL maaş alacaktır. Bu bağlamda emekli vatandaşlara gelen zam oranının 554 TL olduğu belirtilmiştir.

Emekli vatandaşlar artık zam uygulanan maaşlarını almaya başlamıştır. Sosyal Sigorta Kurumu emekli vatandaşları 18 Mart ile 26 MArt 2021 tarihinde maaşlarını almaya başlamıştır. Bağ kur kurumu üzerinden emekli olan vatandaşlar ise 18 Mart ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında emekli maaşı alacaktır.

Alınacak bu maaşlar yeni yılın üçüncü maaşları olacaktır. Bu maaşlara %8,36 oranında bir zam yansıtılacaktır. Bu bağlamda zam oranı uygulandıktan sonra emekliler aldıkları maaşın %4 ile %5 lik oranda ek ödemeden faydalanacaktır. Örnek vermek gerekir ise net olarak 3 bin TL maaş alan bir emekli Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 120 TL Ek ödeme almaktadır. Bununla beraber ortalama 3120 TL maaş almaktadırlar. Şimdi ise bu maaş 3.250 TL ye çıkarıldı yani tam olarak maaşlara 130 TL zam yatırılacak.

Emekli vatandaşların eline 3.380 TL maaş geçecek. Bu ay ise bağ kurdan emekli vatandaşlara 524 TL yatacak. 2021 Mart ayı itibari ile en yüksek maaşa verilecek tam olarak 554 TL gibi bir artış olacak.

Emeklilere Maaş Artışı

Ülkemizde her yıl emekliler için Maaş artışı yapılmaktadır. Bu artışta emekliler oldukça heyecanlanmaktadır. Yapılan artışlar emeklileri oldukça yakında ilgilendirmektedir. Bir top emekli zam almak için yılsonu zor beklemektedir. Her emekli maaşına göre zam yapılmaktadır. Bu zamlar kıdem alınan maaş ve benzeri unsurlara göre değişmektedir.

Genel anlamda emekli maaşları devlet tarafından yüksek tutulmaktadır. Özellikle covid-19 pandemi süreci boyunca Devlet emekli maaşlarına zam oranının bu sene yüksek olacağını belirtmiştir. Yeni yılın ülkemize gelmesi ile beraber emekli maaşları da artmıştır. Bu sene yapılan emekli maaşları emeklileri oldukça sevindirmiştir. Geçtiğimiz yıllara göre en yüksek oranda yapılan zam bu seneye aittir. Bu sene zam yapılmasını sebeplerinin başında Pandemi süreci gelmektedir.

Pandemi süreci boyunca vergileri yükselmesi enflasyon oranlarının artması doların ve altına yükselmesi ile beraber Bütün her şeye zam gelmiştir. Emekliler Bu bağlamda devletin gerekli mercilerine başvurularda bulunmuştur. Bu başvurularda zam oranının artmasını istemişler. Kamu ve kamu kuruluşları Emeklilerin bu isteğini geri çevirmemiş bu sene emekli zam oranı oldukça yüksek tutmuştur. Gelen haber ile emekli maaşları 2021 Mart ayı ile değişmektedir.

Emeklilere bu ay içinde yeni yıl maaşlarını alacak ilk zamlı maaşlarına sahip olacaklardır. Korona virüs dalgasının ülkemizde azalması ve döviz kurunun düşmesi emeklileri sevindirmiştir. Bakanlık tarafından emeklilere açıklama gelmiş Her sene emekli maaşlarında bu oran oldukça yüksek olacaktır sözleri iletilmiştir.

Gelen bu açıklama emekliler oldukça sevindirmiştir. Her yıl emeklilere zam oranının artması demek her yıl emekli olacak insanların avans oranının artması demektir.

Bu mu alanda devlet emeklilerinin yanında olacağına açıklamıştır. Yeni emekli olacak kişiler için oldukça hassas bir şekilde Gelişmeler sizlere sunulacaktır. Bu sene koranavirüs dalgasının ülkemizde olması ile beraber yıl ortasında emekli zamlarında değişiklik olabileceği söz konusu olmuştur. Bu konunun milletvekillerine Su olacağı belirtilmiştir. Emekliler bu konunun meclise taşınmasını istemektedir.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:59