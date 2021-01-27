İşte Buna müjde denir! Bir Zam da onlara! İşte zamlı maaşlar

Memur – Sen genel olarak ek zam talepleri ile birlikte birçok ilgili makamın kapısını çalması ile biliniyor. Memurlar birliği olarak birçok çalışma meydana getiriliyor. Yapılmış olan talep doğrultusunda da gerekli kararın kısa bir süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Memur – Sen son olarak seyyanen zam ile ilgili taleplerini Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletti. Sendikadan yapılan açıklama doğrultusunda taleplerin iletilebilmesi adına Lütfi Elvan sendikayı makamında kabul etti. Yapılan görüşmelerin detayları ile ilgili bilgiler de ulaşmaya başladı.

2021’de Memura Seyyanen Zam Var Mı?

Memur – Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşmede memurların alış gücünün son derece düştüğünün üzerinde durdu. Gerekli talepleri ileten ve görüşlerini dile getiren Yalçın, görüşmeden sonra olumlu sinyaller verdi. Açıklanan 14,6’lık enflasyonun söz konusu olduğunu ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını bildiklerini söyledi. Gıda enflasyonunun yüzde 19’u gördüğünü belirten Yalçın, vergilere bakıldığında da 9,21 arttığını dile getirdi. Asgari ücretin 21,56 oranında arttırıldığını söyleyen Yalçın, bu rakamlar doğrultusunda gerçek enflasyonun hesaplanmasının zor olmadığını ve kamu görevlilerinin alım gücü düştüğü için seyyanen zam istediklerini kaydetti.

Yapılan görüşmelerin olumlu sinyaller vermesi ile birlikte memurlara seyyanen zam yapılması konusunda da kısa bir süre içerisinde adım atılması beklenmektedir. Zamlar ile birlikte memurların alış güçlerinin yeniden daha üst noktalara taşınması hedeflenmektedir. Enflasyon oranları ile birlikte birçok memurun maaşına da zam yapılması ile birlikte genel olarak memurların rahat bir nefes aldığını belirtmek mümkün olsa da Ali Yalçın’ın açıklamalarına göre yetersiz bulunmaktadır.

Yapılması beklenen seyyanen zam ile birlikte yeniden daha kaliteli bir alış satım işi içerisine girilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan zamlar ile birlikte milyonlarca memurun daha da iyi noktalara gelinmesi amaçlanmaktadır. Memura seyyanen zam 2021 ile ilgili birçok açıklama da aktif bir şekilde meydana geldi. Yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasının ardından 2021 yılı içerisinde memurlara seyyanen zam konusu daha da sık bir şekilde gündeme gelmeye başladı.

Memura Seyyanen Zam 2021

Yapılan görüşmelerde memurlara seyyanen zam dışında birçok konunun da üzerinde duruldu. Kamuda sözleşmeli istihdam konusu da görüşmeler de yer aldı. Konu ile ilgili detaylı çalışmaların başlatıldığı da belirtildi.

Kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirten Yalçın, sözleşmeli sayısının 400 bini aştığını ve sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığının 20’yi bulduğunu söyledi. Bu konunun da gündeme alınması gerektiğini dile getiren Yalçın, kamuda sözleşmeli memurluğun son bulması gerektiğini ve istihdam modelinin “kadrolu” olması gerektiğini vurguladı.

Ali Yalçın görüşmeden kısa bir süre sonra da görüşmeler ile ilgili detaylı bilgilere yer verdi. Yapılan görüşme ile birlikte kısa bir süre içerisinde zam konusunun aktif hâle getirilmesi gündeme geldi. Kamu personeli ile ilgili de birçok konu üzerinde duruldu. Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte birçok memur da seyyanen zam konusunda ümitlerini diri tuttu. Alış gücünün yeniden yükselmesi ile birlikte birçok kişi çeşitli açıdan zorlukların üstesinden gelmeyi istemektedir.

Korona virüs salgını ile birlikte daha da zorlanan memurlar yapılacak olan seyyanen zam ile birlikte kısa bir süre içerisinde zorluklardan kurtulacaktır.