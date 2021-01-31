İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği İçin Tarih Verildi

Koronavirüs sürecinde çalışanların faydalandığı ve işverenlerin başvurduğu kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilenler ve ödemenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler haberimizde.

Kısa çalışma ödeneği nedir ve bu ödenekten kimler faydalanabilir? Kısa çalışma ödeneği de işsizlik sigortası fonu kapsamında verilen bir imkan olup sektörel, genel ekonomik, bölgesel krizlerde ya da zorlayıcı sebepler ile iş yerindeki haftalık çalışma zamanlarının geçici olarak en az 3/1 oranında azaltılması ya da süreklilik koşulu olmaksızın işyerinde faaliyetin kısmen ya da tamamen minimum 4 hafta süreyle durdurulması durumunda, iş yerinde 3 ayı aşmamak kaydı ile sigortalı çalışanlara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanması durumuna kısa çalışma ödeneği adı verilmektedir. Bakanlar Kurulu ise 3 aylık süre zarfını aldıkları karar neticesinde 6 aya kadar uzatma hakkına sahiptirler.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru ise işveren tarafından yapılmaktadır. Gerekli başvuru şartlarının olduğunu ve gerekli ortamların sağlandığını düşünen işveren durum ile ilgili ilişkin kanıtları ve işyerine ait bilgi evrak belgeleri de ibraz ederek İŞKUR'a başvuru yapması gerekmektedir. İŞKUR'a başvurduktan sonra, İŞKUR yönetim kurulunca kısa çalışma ödeneğİ başvurusu yetkili kişiler tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Yönetim kurulu kararı karar verme yetkisine sahiptir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat'ta yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapmış olduğu yazılı açıklamada, ödemelerin ise banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ise PTT üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadesini yapmış olduğu açıklamada kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:59