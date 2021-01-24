İŞKUR Desteği ile Yarım Mesai Çalışıp Tam Maaş Alabilirsiniz! İşte Detaylar

Doğum izninde yapan annelerin daha sonrasında yarım çalışma imkanı bulunmakta. Anneler artık çocuk sayısına göre belli süreyle haftanın bazı zaman dilimlerinde çalışıp tam maaş alabilecekler. Çocuğu olan annelere bu maaşın yarısını işveren yarısını ise İŞKUR verecek. Peki bu avantajdan yararlanmanın şartları nelerdir ve kimler bu şartlardan yararlanabilir?

Doğum izini yapan annenin daha sonrasında ise yarım çalışma imkanı bulunuyor. Son dakika gelişmesine göre maaşın yarısını İŞKUR yarısını ise işveren ödeyecek.

Doğum izninin ardından annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinleri ilişkin yönetmelikler çıkartıldı ve uygulama aşamasına geçildi.

Özel sektörde uygulamaya geçilen bu yöntem ile anneler çocuk sayısına göre yarım gün çalışacak ve tam maaş alacak. Anneler çocuk sayısına göre analık izinlerinin bitmesinin ardından bir çocuk için 60 gün izin 2. çocuk için 120 gün, 3. çocukta ise 180 gün yarım çalışma imkanından faydalanabiliyor. İkiz, üçüz doğumlarda ise bu sürelere ek 30 gün ilave ediliyor.

Eğer annenin engelli bir çocuğu olduğu ise bu süre 360 gün olmak üzere uygulanıyor. Bu süre zarfında işveren anneye yarım maaş öderken İŞKUR ise anneye yarım çalışma ödeneği sunuyor.

Böylelikle birinci çocuk için 30 gün, ikinci çocuk için 60 gün, sonrasında yapılan doğumlarda ise 90 gün olarak uygulanıyor.

Doğumun ardından analık hali izni bitiminden itibaren çalışan kadın işçi ile, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat olarak edilen erkek ya da kadın işçiler.

Çalışan kişi ne zaman doğum ya da evlat edinme tarihinden önceki son 3 senede en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin bildirilmiş olması

Haftalık çalışma zamanın yarısı kadar fiili olarak çalışılması

Analık hali izni bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde, İ ŞKUR'a Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yarım çalışma ödeneğinin günlük tutarı, çalışan işçinin çalışıyor olduğu işte aldığı ücret ne kadar olursa olsun, askeri ücretin brüt miktarı kadardır.

Yarım çalışma ödeneği damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

Yarım çalışma ödeneği çalışılan aya ait olan aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki 2. ay içinde aylık olarak ödenmektedir.

İlgili kişiler ödemelerini nüfus cüzdanı ile birlikte kendilerine en yakın olan PTT şubesine giderek alabilmektedir.

Bu durum bazı hallerde paranı kesilmesine sebep olabilir, geçici iş görmezlik ödeneği alanlara ve bu durumun devamlı olduğu zaman, çocuğun vefat etmesi durumunda ya da evlatlık durumunu ortadan kalkması halinde, ya da haftalık çalışma süresini yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin başka bir işe girip çalışması durumunda ya da bu parayı almakta olan kişinin iş yerinden ayrılması durumunda parayı alma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 19:17