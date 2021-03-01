İŞKUR Çalışmayan Annelere Aylık 2850 Lira Maaş Verecek!

Devlet destekli İşte Anne Projesi sayesinde belirlenen şartları taşıyan kadınlar İŞKUR’dan hizmet içi eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılarak, İŞKUR tarafından günlük 95 TL olmak üzere 3 ayda 8610 TL ödeme alacaktır.

İŞTE ANNE PROJESI SAYESINDE KADINLARIN İŞ HAYATINA ATILMALARI KOLAYLAŞIYOR!

0-15 yaş aralıklarında çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin iş hayatına başlamaları ve istihdamlarını arttırmak hedefiyle, çocuk sahibi annelere devlet tarafından çeşitli yardımlar sağlanıyor. Bu çerçevede, İŞKUR tarafından oluşturulan İşte Anne Projesi ile anneler hem mesleki eğitim alıp hem de kursta bulundukları süre içerisinde aylık 2850 TL maaş alabilecekler.

PEKİ NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’da kayıtlı işsiz olması

İşbaşı eğitim programlarına başvuru yapması

Başvuru tarihinden önce 3 ay boyunca hiçbir yerde çalışmamış olması

İşverenin 1. veya 2. Derece yakını veya eşi olmaması

Emekli olmaması

Başvuru tarihinden önce son bir ay içinde emeklilik ve malullük primi almaması gerekmektedir.

Annelere sağlanacak imkanlardan faydalanabilmek için belirlenmiş şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir. Bu belirlenmiş şartları sıralamak gerekirse;

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes, İŞKUR İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine giderek istedikleri zaman başvuruda bulunabilme haklarına sahiplerdir.

ÇALIŞMA SAATLERI NEDİR?

İşbaşı eğitim programı; haftada 6 gün ve 45 saati geçmeyecek şekilde, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere düzenlenmektedir.

Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en az 6 ay, muhabirlik ile ilgili meslekler için en az 9 ay, tehlike barındıran meslekler için MEB hayat boyu öğrenme modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörler ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.