İşkur Binlerce Kişiye Ödeme Yapacak! İşkur Şubat Ayı Nakdi Ücret Desteği Ne Zaman Yatırılacak?

Şubat ayına yönelik Kısa Çalışma Ödenekleri ve İşsizlik Maaşları hesaplara yatarken, nakdi ücret desteğinin hangi tarihte yatacağı da merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına yönelik Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. Ödemelerin banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı olan kişilerin ödemelerinin de PTT üzerinden yapılacağını anımsattı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına yönelik Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

2 Ay Daha Uzatıldı!

Salgının etkilerini bir nebze azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla 'Sosyal Koruma Kalkanı' çerçevesinde çalışan kişileri ile işverenleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 17 Ocak tarihi itibarıyla olmak üzere 2 aay daha uzattıklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gerçekleştirdiği yazılı açıklamasında, Aralık ayına yönelik nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak tarihinde başlayacağını belirtti. Ödemelerin banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı bulunan vatandaşların ise PTT üzerinden gerçekleştirileceğini yeniden hatırlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanların nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

Nakdi Ücret Desteği Tutarı

İşverenler tarafından ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği veriliyor. Bu tutar günlük asgari ücretin %40'ına karşılık gelmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi şartları yerine getiren vatandaşlara ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği sağlanıyordu. Bu vatandaşlara verilen 39,24 TL'lik ücretten damga vergisi kesildikten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucunda bulunacak olan miktar kadar Nakdi Ücret Desteği ödenmektedir.

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

Nakdi Ücret Desteği başvurusunda bulunan kişiler, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden gerçekleştirilir araştırılıyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içerisinde en fazla 30 gün olacak şekilde verilmektedir. Nakdi Ücret Desteğini hak eden kişinin SGK ekranında ifade edilen IBAN numarasına ödemesi yatırılmaktadır. Eğer IBAN hesabı olmayan vatandaşlar bulunuyorsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği ödemelerini PTT havalesi gibi farklı seçeneklerle de alabiliyor.

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Nasıl Ve Ne Zaman Kesilir?

Nakdi Ücret Desteği'nin hangi tarihte kesileceğini merak eden vatandaşlar, farklı bir iş yerine başladıkları anda veya aynı dönemde başka bir yerde çalıştıklarında Nakdi Ücret Desteği'nin kesileceği kaydediliyor. Veya kişi SGK'da yaşlılık aylığı alıyor ise Nakdi Ücret Desteği kesilmektedir.

Nakdi Ücret Desteği Alan Vatandaşların GSS Primleri Ödeniyor Mu?

Nakdi Ücret Desteği alan vatandaşların GSS primleri ödeniyor mu sorusu yanıt arıyor. 5510 Sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası olan vatandaş ya da genel sağlık sigortalısı kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kişi kapsamına dahil olmayanlar, 5510/60-1 (g) bendi çerçevesinde genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu kişilere ait olan genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecektir.