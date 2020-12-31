İş Bankası'ndan Çok Avantajlı Konut Kredisi! Şimdi Alın Haziran Ayında Ödeyin!

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların yardımına İş Bankası yetişiyor! Kredi kullanarak konut sahibi olmak isteyen müşterilerine İş Bankası şimdi kullanıp 6 ay sonra ödemeye başlayabileceğiniz konut kredisi kullanma fırsatı sunuyor. 6 ay ödeme ertelemeli konut kredisine ilişkin kullanım koşulları, faiz oranları ve tüm diğer merak edilenler haberin devamında...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırımı kararları doğrultusunda kamu bankaları da dahil olmak üzere çoğu banka tarafından sunulan kredilerin büyük bir kısmı faiz oranı artışına maruz kaldı. Bu durum konut kredilerini avantajlı olmaktan çok uzak bir noktaya taşırken çoğu banka farklı stratejiler ile kredileri cazip hale getirmek için uğraşıyor. İş Bankası ise bu hususta 6 ay ertelemeli ödeme planı ile müşterilerine konut kredisi kullanma seçeneği sunuyor.

ŞİMDİ KONUT KREDİSİ KULLAN, 6 AY SONRA ÖDEMEYE BAŞLA!

İş Bankası konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerine 6 ay ödeme ertelemeli kredi kullanma şansı tanıyor. Bu kampanyadan şu anda faydalanmak isteyen bir vatandaş ise 6 ay sonrasında ilk konut kredisi taksitini ödemeye 2021 yılının yaz döneminde başlayacak.

İş Bankası düzenlediği konut kredisi kampanyası dahilinde konut satın almak isteyen müşterilerine 6 ay ödeme ötelemeli konut kredisini yüzde 1,40 faiz oranı ile kullanıma sundu.

Burada dikkat edilmesi gereken detay ise İş Bankası yüzde 1,40 faiz oranı ile ilk 6 ay ödemesiz konut kredisini sadece hayat sigortası sahibi olma ön koşulunu sağlayan müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bu kampanyadan yaralanmak isteyen fakat hayat sigortası bulunmayan müşteriler ise aynı krediyi yüzde 1,45 faiz oranı ile kullanabilecek.

6 AY ÖDEME ERTELEMELİ KONUT KREDİSİNE NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Kampanya dahilindeki konut kredisine İş Bankası müşterileri bankanın internet sitesi, mobil şube ve telefon uygulaması gibi sanal servisleri aracılığı ile ön başvuru yapabilirler. Başvuruların onaylanması için ise satın alınmak istenen evin tapusu ve başvuranın kimlik fotokopisi ile şubeye şahsen intikal edilmesi gerekmektedir.