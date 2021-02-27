İş Bankası'ndan Anında 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi! 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli

İş Bankası'ndan anında 50.000 TL kredi kampanyası başladı. İş Bankası 50.000 TL'ye kadar hem banka şubelerinden, hemde internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi veriyor. Sizlerde ihtiyaç kredisi olarak 50000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, İş Bankası üzerinden anında kredi kampanyasına katılarak, tüm ihtiyaçlarınız için bu krediyi kullanabilirsiniz. Krediler 36 ay vadeli olarak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir.

İş Bankası 50000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

yapacak olan kişiler anında kredi kampanyasına katılarak, 50000 TL onay almak istiyorlarsa, bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Bu şartların başında banka kredi politikaları gelmektedir. Bankanın uyguladığı kredi politikalarında kişilerin onay alabilmesi için belirli bir kredi notunun olması gerekiyor. Diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı ödemelerinizde gecikme olmaması, bankalardan dolayı icralık bir durumunuzun olmaması durumunda iş Bankası, ihtiyaç kredisine başvuru yaparsanız kredi onayı alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz.

İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar onay alacak müşteriler, 36 ay vadeli olarak bu kredilerini banka şubelerinden kullanabilirler. Bu size en yakın iş bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu alıp kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka kredi değerlendirmesinin, sizleri anında banka şubesinden yapmaktadır. 50.000 TL kredi onayı alırsanız da bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza atabilir ve İş Bankası gişe personeli tarafından kredinizin ödenmesi yapılmaktadır.

İş Bankası 50000 TL İş Cep Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

iş bankası 50000 TL'ye kadar işçim kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, bu bankada bir hesaplarının olması ve hesabına bağlı bir internet bankacılığı şifresinin olması gerekmektedir. Bu krediler, online olarak verileceği için, internet bankacılığı şifreniz ile birlikte iş cep uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu eğer internet üzerinden yaparsanız kredinizin değerlendirilmesi, hızlı bir şekilde yapılacak ve sizlere kredi sonucu anında söylenecektir. İş bankası 50000 TL iş cep kredi başvurusu yapan müşteriler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilmeleri için bankaya bunu belirtmesi gerekiyor. Kredi başvurusu yapacağınız zaman 3 ay ertelemeli olarak veya standart ihtiyaç kredisi seçeneklerini seçeceksiniz. www.isbank.com.tr adresinden detaylı bilgiler alabilirsiniz.